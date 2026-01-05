Manchester United chính thức sa thải HLV Ruben Amorim

Sau những thông tin đồn đoán, ban lãnh đạo Manchester United cuối cùng cũng đã chính thức đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim.

Quyết định được đưa ra không lâu sau khi Quỷ đỏ chia điểm trong trận hòa 1-1 trên sân của Leeds United tại vòng 20 Premier League.

Đáng chú ý, ngay sau trận đấu này, Amorim đã có những phát biểu cho thấy rạn nứt nội bộ khi cho rằng mình là người quản lý chứ không chỉ là huấn luyện viên thuần túy, đồng thời tuyên bố sẽ không tự từ chức.

"Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi," Amorim nói, như một lời khẳng định vị thế của mình càng điều này càng khiến cho mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên căng thẳng để rồi phía M.U phải đưa ra quyết định của mình.

Theo điều khoản hợp đồng ký kết hai bên, Manchester United không có điều khoản chấm dứt sớm với chi phí ưu đãi.

Điều này đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ phải thanh toán đầy đủ phần hợp đồng còn lại với Amorim, kém dài đến năm 2027 kèm theo tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

14 tháng dưới thời Amorim, Manchester United trải qua một trong những giai đoạn u ám nhất khi chỉ đứng thứ 15 Premier League ở mùa giải trước với 42 điểm - thành tích tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974.

Họ bị loại sớm khỏi FA Cup, dừng bước ở tứ kết Carabao Cup và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, qua đó trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ 2021-2022 và không giành vé dự cúp châu Âu.

Trong mùa giải này, để cải thiện tình hình đội bóng, giới lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không ngại chi ra số tiền khủng với mong muốn giành được những thành công.

Cụ thể, Manchester United đã vung đến 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025 để đưa về những cái tên đắt giá và kỳ vọng rất nhiều như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens.

Trái với những mong đợi từ số tiền khủng đó, Manchester United vẫn khởi đầu mùa giải mới tệ nhất kể từ 1992-1993, chỉ giành 7 điểm sau 6 vòng đầu.

Sau 20 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford hiện đang xếp thứ 6 với 31 điểm, nhưng những gì mà họ thể hiện vẫn chưa mang đến nhiều hy vọng.

Hai trận gần nhất, Quỷ đỏ chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước Wolves và Leeds United. Tính 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được đúng 1 trận thắng.

Như vậy, kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2016, Manchester United đã bổ nhiệm và chia tay 6 huấn luyện viên chính thức gồm David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và Ruben Amorim.

Sau quyết định sa thải Amorim, cựu tiền vệ Darren Fletcher sẽ tạm thời nắm quyền dẫn dắt đội một trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền.

Trận ra mắt của Fletcher với tư cách "thuyền trưởng" của Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ là chuyến làm khách trên sân Burnley vào rạng sáng 8/1.

Trong khi đó, Manchester United nhiều khả năng sẽ chỉ bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng dài hạn vào mùa Hè./.

