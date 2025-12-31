Premier League: Arsenal 'hủy diệt' Aston Villa, M.U chia điểm đội cuối bảng

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trước đối thủ khó chơi Aston Villa ở trận cầu tâm điểm vòng 19 Premier League.

Gabriel Magalhães, Martín Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus cùng nhau lập công để giúp Arsenal giành chiến thắng.

Kết quả này cũng giúp Pháo thủ phục thủ thành công thất bại 1-2 trước chính Aston Villa trong thất bại gần nhất của họ.

Với 3 điểm có được trận này, Arsenal chính thức khép lại năm 2025 ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Họ đang có trong tay 45 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Man City nhưng đá hơn 1 trận.

Trong khi đó, chuỗi trận toàn thắng của Aston Villa đã phải dừng lại ở con số 11. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn chắc chắn ở vị trí thứ ba với 39 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, Manchester United và Chelsea lại gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa ngay trên sân nhà.

Quỷ đỏ để cho đội bóng cuối bảng Wolverhampton cầm hòa 1-1 ngay tại thánh địa Old Trafford, qua đó lỡ cơ hội chen chân vào top 4.

Sau 19 vòng đấu, đoàn quân của Huấn luyện viên Ruben Amorim mới chỉ có được 30 điểm, bằng điểm Chelsea nhưng đứng sau do kém hơn hiệu số.

Ở vòng này, Chelsea cũng chỉ có thêm 1 điểm khi để cho AFC Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân nhà./.

