U23 Việt Nam hành quân sang Saudi Arabia, sẵn sàng cho giải U23 châu Á 2026

Sáng 2/1 (giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Doha (Qatar) lên đường sang Saudi Arabia để chính thức bước vào hành trình tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước khi di chuyển sang địa điểm thi đấu, thầy trò huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã có thời gian tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12.

Trận đấu được đánh giá là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Trong những ngày tập huấn tại Qatar, thời tiết tại Doha khá lạnh, dao động từ 11-18 độ C. Trong khi đó, thời tiết tại Jeddah được dự báo ấm hơn và khá phù hợp với điều kiện thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, với nhiệt độ dao động từ 20-30 độ C.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Jeddah vào lúc 12g30 (giờ địa phương). Từ sân bay về khách sạn, quãng đường di chuyển khoảng 20 phút.

Theo kế hoạch, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ cũng như quỹ thời gian trong ngày để quyết định việc đội có tiến hành tập luyện hay không.

Trong trường hợp mọi điều kiện thuận lợi, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Jeddah vào lúc 18g30 cùng ngày.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp trong lịch sử U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết giải đấu cấp châu lục.

"Các chiến binh Sao vàng" sẽ khởi đầu hành trình trên đất Saudi Arabia bằng trận đấu với U23 Jordan vào lúc 18g30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) và đây cũng chính là trận mở màn cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Cuộc chạm trán mở màn này nhận được sự quan tâm lớn và theo đánh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thì trận khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan hứa hẹn cân bằng và khó lường.

Trên trang chủ, AFC cũng đã giới thiệu U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018, vào tứ kết năm 2024 và đây là lần thứ 6 góp mặt ở vòng chung kết.

Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là hạng 3 năm 2013. Jordan cùng với Australia là hai đội tham dự đầy đủ tất cả các vòng chung kết

Trước trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2026, hai đội từng gặp nhau 2 lần, Jordan thắng 3-1 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020.

Cũng trong ngày khai mạc, chủ nhà Saudi Arabia sẽ ra quân gặp U23 Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, sau trận mở màn, U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày để hồi phục cũng như chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chạm trán với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A (21g ngày 9/1).

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng màn so tài với chủ nhà U23 Saudi Arabia (23g30 ngày 12/1)./.

