Premier League: Các 'ông lớn' đua nhau gây thất vọng ngày đầu năm mới

Vòng 19 Premier League đã liên tiếp chứng kiến các "ông lớn" của bóng đá Anh đua nhau gây thất vọng ngay đầu năm mới 2026.

Liverpool, Man City "bất lực" trước tân binh

Liverpool và Manchester City được đánh giá cao hơn trước các đối thủ tân binh song cả hai đều không thể chuyển hóa điều đó thành chiến thắng.

Ngay tại Anfield, The Kop tự tin bước vào vòng 19 với quyết tâm giành trọn ba điểm làm quà mừng năm mới dành tặng người hâm mộ.

Tuy nhiên, trong hơn 90 phút thi đấu, Liverpool kiểm soát bóng lên đến 69% và tung ra nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời sân với kết quả hòa 0-0.

Trận hòa này khiến chuỗi trận toàn thắng của thầy trò huấn luyện viên Arne Slot dừng lại ở con số 4. Đáng chú ý, trận gần nhất Liverpool chia điểm cũng là trước chính Leeds United (hòa 3-3).

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 4/1999, cuộc chạm trán giữa Liverpool và Leeds United kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Liverpool ngay thất vọng ngay trên sân nhà trong ngày đầu năm 2026.

Cùng với Liverpool, Man City cũng chỉ giành được 1 điểm khi hòa 0-0 trong chuyến làm khách trên sân Ánh sáng của Sunderland.

Cũng giống The Kop, đoàn quân của Pep Guardiola là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn nhưng "bất lực" trước hàng thủ kiên cường và tinh thần chiến đấu quyết liệt của Sunderland.

Kết quả này cũng khiến cho chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Manchester City đã phải dừng lại ở con số 8.

Trong một ngày kém vui của các "ông lớn," Tottenham cũng góp mặt khi phải chia điểm ở trận hòa 0-0 trong chuyến làm khách trên sân của Brentford.

Trước đó, hai cái tên gây chú ý khác là Chelsea và Manchester City cũng đều không thể giành được chiến thắng.

Arsenal vô địch lượt đi Premier League

Arsenal đã chính thức vô địch lượt đi sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước đối thủ cạnh tranh Aston Villa trong ngày cuối cùng của năm 2025.

Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh đua nhau gây thất vọng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta tạo nên khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.

Đây là kết quả xứng đáng dành cho Pháo thủ sau những gì mà họ đã thể hiện ở mùa giải năm nay khi có đến 14 chiến thắng sau 19 vòng đấu.

"Tôi thực sự rất hạnh phúc," huấn luyện viên Mikel Arteta nói sau trận thắng Aston Villa. "Đây là kiểu chiến thắng khiến bạn thỏa mãn vì hiểu rõ mức độ khó khăn của nó. Chúng tôi có rất ít thời gian chuẩn bị, lại phải đối đầu một đội bóng toàn thắng 11 trận liên tiếp. Đánh bại họ theo cách này là điều không hề dễ dàng."

Chiến thắng và có lợi thế trong cuộc đua ngôi vương, song Arteta cũng thận trọng cho rằng: "Muốn đua vô địch, bạn phải thắng trong những bối cảnh khác nhau. Có những trận chúng tôi chơi rất hay nhưng chỉ thắng sát nút. Hôm nay, có thể cách biệt theo diễn biến ban đầu không lớn, nhưng chúng tôi đã biến nó thành chiến thắng đậm nhờ sự lạnh lùng và hiệu quả trong vòng cấm."

Sau 19 vòng đấu, Pháo thủ thành London đang có trong tay 45 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Manchester City.

Aston Villa hiện đang xếp thứ ba nhưng sau thất bại 1-4 tại Emirates họ giờ đây đã bị Arsenal bỏ xa đến 6 điểm trong bối cảnh còn nhiều thách thức chờ đợi ở giai đoạn lượt về.

Arsenal giành chức vô địch lượt đi bằng chiến thắng thuyết phục. (Nguồn: Getty Images)

Còn với The Kop, sau chuỗi trận tệ hại, họ đã trở lại để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Arne Slot đua tranh ngôi vương là không cao khi mà khoảng cách giữa họ với Arsenal đang là 12 điểm.

Ở hai vị trí thứ 5 và 6, Chelsea và Manchester United cùng có được 30 điểm, nhưng những gì mà cả hai đội bóng này thể hiện đều chưa mang đến sự hài lòng cho người hâm mộ.

Đáng chú ý, sau chuỗi trận tệ hại vừa qua, ban lãnh đạo Chelsea đã ra quyết định sa thải huấn luyện viên Enzo Maresca ngay ngày đầu năm mới, khép lại triều đại ngắn ngủi của chiến lược gia người Ý sau những bất ổn cả về kết quả lẫn hậu trường.

Cùng với cuộc đua vô địch, cuộc cạnh tranh cho những tấm vé trụ hạng cũng hứa hẹn sẽ rất kịch tính. West Ham United, Burnley và Wolves đang là những đội nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ"./.

