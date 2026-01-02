Trực thăng cấp cứu ngư dân từ Trường Sa trong ngày đầu năm mới

Ngư dân có dấu hiệu nhồi máu não diện rộng, nguy cơ tử vong cao đã được Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu bằng đường hàng không từ đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị chuyên sâu.

Ngày 2/1, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Công ty Trực thăng Miền Nam tổ chức cấp cứu bằng đường hàng không một ngư dân nguy kịch từ đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Trước đó, ngày 31/12/2025, một ngư dân đang làm việc trên tàu cá BĐ 97884 có biểu hiện choáng váng, yếu liệt tay chân, khó nói, nuốt sặc và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết cấp cứu nhưng diễn tiến nặng, tri giác giảm, liệt hoàn toàn nửa người phải và rối loạn nhịp tim.

Qua hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu não diện rộng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Trước tình hình đó, tối 1/1/2026, trực thăng đã bay ra đảo Nam Yết đưa bệnh nhân về đất liền. Trong suốt chuyến bay, tổ cấp cứu đường không theo dõi sát và duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân.

Ngay khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu./.