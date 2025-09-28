Vượt bão số 10, đưa bệnh nhân viêm ruột thừa cấp từ đảo Quan Lạn về đất liền

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, chiều 28/9, các lực lượng chức năng tại Đặc khu Vân Đồn đã phối hợp khẩn cấp, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), để kịp thời đưa một bệnh nhân viêm ruột thừa cấp từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật an toàn.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 28/9, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn tiếp nhận thông tin về một bệnh nhân tại đảo Quan Lạn được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, cần chuyển gấp về đất liền để phẫu thuật.

Ngay sau khi nhận tin, ông Phạm Quốc Việt - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính cùng kíp cấp cứu đã khẩn trương điều động xuồng chuyên dụng xuất phát từ Cảng Cái Rồng ra đảo Quan Lạn, cách khoảng 40km đường thủy.

Thời điểm di chuyển trùng với ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) trên vùng biển Quảng Ninh, gió giật mạnh, mưa lớn, sóng cao, biển động dữ dội.

Sau gần 2 giờ vượt sóng, xuồng cấp cứu tiếp cận gần đảo Quan Lạn nhưng gặp khó khăn trong việc cập bến.

Trước tình huống khẩn cấp, đơn vị đã khẩn trương đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp, huy động tàu quân sự để bảo đảm cập bến an toàn và nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân.

Sự khẩn trương, sẵn sàng cứu nạn trên biển của lực lượng Biên phòng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, biên phòng và y tế đã giúp nhiệm vụ được triển khai an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Vân Đồn Vũ Đức Hưởng đã chỉ đạo sát sao, điều hành công tác phối hợp cứu hộ, tạo sự thống nhất và đồng bộ trong triển khai các phương án.

Đến 15 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được đảo, đón bệnh nhân và đưa về Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn an toàn.

Hiện, êkíp y, bác sỹ của Trung tâm đang tiến hành mổ khẩn cấp, bảo đảm các điều kiện chuyên môn tốt nhất cho người bệnh.

Ưu tiên hàng đầu là giữ an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và đội ngũ y tế trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng chức năng của Đặc khu Vân Đồn đã từng phối hợp đưa các nạn nhân nguy kịch vào đất liền để cấp cứu, điều trị kịp thời./.

