Cà Mau: Bộ đội biên phòng kịp thời cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

Chiều 18/9, Thiếu tá Đỗ Văn Lanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ và phương tiện cứu nạn 4 thuyền viên trên biển.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút, ngày 18/9, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo của nhân dân về việc phương tiện CM 06484 TS, do ngư dân Phù Ký Sung (sinh năm 1994, ngụ xã Đá Bạc, Cà Mau) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 thuyền viên đang trên đường chạy vào bờ thì bị lốc xoáy đánh chìm cách cửa biển Đá Bạc khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã phát thông tin kêu gọi các tàu cá gần khu vực tham gia hỗ trợ; cử 7 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện ra biển tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 13 giờ 40 cùng ngày, tàu cá CM 05587 TS do ông Đoàn Văn Yên (sinh năm 1979, ngụ ấp Kinh Tám, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó đã hỗ trợ và cứu được 1 thuyền viên.

Khoảng 14 giờ, tổ công tác Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tìm kiếm và đã cứu được 3 thuyền viên còn lại đưa vào Trạm kiểm soát biên phòng Đá Bạc (Đồn Biên phòng Sông Đốc) an toàn, quân y đơn vị đã chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên. Sức khỏe, tâm lý các thuyền viên đã ổn định./.

