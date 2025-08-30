Kịp thời cứu sống một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết đã kịp thời cứu sống một thuyền viên bị tai nạn lao động trong lúc làm việc biển.

Thuyền viên bị tai nạn là anh Trần Ngọc Tuấn (sinh năm 1982, thành viên của tàu đánh bắt hải sản BT-98778-TS, hiệu Tấn Lượng).

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng 17 giờ ngày 28/8, đơn vị nhận được tin báo khẩn từ ông Nguyễn Văn Bạc (sinh năm 1968, ấp An Thuận, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) chủ phương tiện tàu đánh bắt hải sản BT-98778-TS trong lúc đang hoạt động trên biển, thuyền viên Trần Ngọc Tuấn gặp tai nạn lao động, bị gãy xương cánh tay trái, mất nhiều máu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 để hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho thuyền viên bị nạn và hỗ trợ phương tiện di chuyển vào bờ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết xấu, gặp sóng to, gió lớn, phương tiện không thể nhanh chóng để vào bờ.

Đến 5 giờ 50 phút ngày 29/8, nạn nhân có dấu hiệu trở nặng. Trước tình hình cấp bách, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động tàu cùng 10 cán bộ, chiến sỹ Hải đội Biên phòng 2 nhanh chóng triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Đến khoảng 11 giờ 26 phút, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện, đưa nạn nhân lên tàu Hải đội Biên phòng 2. Các cán bộ quân y Hải đội đã tiến hành cấp cứu, chăm sóc sức khỏe và đưa nạn nhân vào bờ.

Đến gần 18 giờ ngày 29/8, lực lượng cứu nạn đã đưa nạn nhân an toàn vào bờ và kịp thời chuyển thuyền viên này đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị. Hiện, sức khỏe của thuyền viên Trần Ngọc Tuấn đã ổn định./.

