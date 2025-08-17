Nhanh chóng hỗ trợ ngư dân bị tai nạn lao động trên vùng biển Tây Nam

Ngày 17/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, tàu CSB 6003, Hải đội 401 nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu cá có thuyền viên bị tai nạn lao động cần được hỗ trợ y tế.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ ngày 16/8, nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Hải, thuyền trưởng tàu cá KG-94357TS (trú tại xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) về việc thuyền viên Trần Văn Đạt (quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) bị tai nạn lao động trên biển, cần được hỗ trợ y tế gấp.

Ngay sau đó, tàu CSB 6003 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận, đưa nạn nhân sang tàu và tổ chức sơ cứu khẩn cấp.

Qua kiểm tra, Tổ Quân y xác định, do sóng gió lớn, trong lúc lao động, thuyền viên Trần Văn Đạt bị cánh quạt máy sấy khô mực chém vào bàn tay phải, gây nhiều vết thương nặng.

Nạn nhân được tiến hành cầm máu, khâu 7 mũi, băng bó cố định, tiêm thuốc giảm đau và kháng sinh.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, sức khỏe nạn nhân ổn định, tỉnh táo, giảm đau và được bàn giao trở lại tàu cá KG-94357TS để đưa về bờ tiếp tục điều trị.

Hành động nhanh chóng, tận tình của cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 6003 một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với sự an toàn của ngư dân trên biển, cũng là việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/194-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn là điểm tựa tin cậy của ngư dân, đồng hành cùng bà con vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và trật tự an toàn trên vùng biển Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc./.

Hỗ trợ y tế khẩn cấp cho ngư dân bị tai nạn trong đêm trên vùng biển Tây Nam Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hỗ trợ y tế khẩn cấp cho thuyền viên Danh Văn Bảy (trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) bị gãy kín xương cẳng tay trái trong quá trình khai thác hải sản trên biển.