Hỗ trợ y tế khẩn cấp cho ngư dân bị tai nạn trong đêm trên vùng biển Tây Nam

Ngày 5/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đã hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển trong đêm.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 4/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, tàu CSB 6003 thuộc Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ ông Đặng Văn Vững, thuyền trưởng tàu cá KG 94693 TS (trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), do trên tàu có thuyền viên Danh Văn Bảy (sinh năm 1971, trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Tàu CSB 6003 đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá, đưa thuyền viên bị nạn về tàu CSB 6003 để sơ cứu ban đầu.

Qua kiểm tra xác minh của Tổ Quân y trên tàu, nạn nhân bị gãy kín xương cẳng tay trái. Tổ Quân y đã băng bó, nẹp cố định xương cẳng tay và cấp thuốc giảm đau. Sau khi được hỗ trợ y tế, nạn nhân đã tỉnh táo, giảm đau.

Đến 22 giờ 15 phút ngày 4/8, nạn nhân được đưa sang tàu cá KG 94693 TS để tiếp tục chăm sóc, đưa về bờ điều trị.

Hành động khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời của cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 6003 trong đêm tối, sóng to gió lớn, bất chấp hiểm nguy để cứu chữa ngư dân đã thể hiện tinh thần hết mình vì nhân dân, trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc./.

