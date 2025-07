Nghệ An: Bốn ngư dân may mắn sống sót khi gặp nạn trên biển

Sáng 20/7, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, tối 19/7, do ảnh hưởng của dông lốc, gió mạnh trên biển nên nhiều bè mảng, mủng của ngư dân bị nạn; nhờ được hỗ trợ, cứu vớt kịp thời nên 4 ngư dân đã được kịp thời cứu sống. Đơn vị đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên bà con ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 19/7, tại khu vực ven biển xã Hải Lộc và phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) bất ngờ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh diễn ra trong thời gian hàng chục phút.

Thời điểm này, bè mảng của anh Đậu Văn Thuận (sinh 1976) chở theo anh Can Văn Dũng (sinh năm 1979), cả hai cùng trú xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An bị lật. Địa điểm xảy ra sự cố cách bờ biển xã Hải Lộc (tỉnh Nghệ An) khoảng 2km.

Sau nhiều giờ đồng hồ trôi dạt trên biển, đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 20/7, anh Đậu Văn Thuận và anh Can Văn Dũng may mắn được được phương tiện đánh cá của ông Ngô Văn Thái (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Cùng thời điểm này, thuyền mủng (còn gọi là thuyền thúng, có hình dạng tròn) của anh Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1972, trú quán tại xóm Hải thịnh, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) do bị dông lốc, sóng lớn cũng bị chìm cách bờ khoảng 1km.

Sau đó, anh Nguyễn Văn Trung đã nỗ lực tự bơi vào cầu cảng số 6, Cảng quốc tế Vissai (phường Cửa Lò) và được các lực lượng kịp thời phát hiện và cứu vớt, thoát khỏi hiểm nguy.

Trong khi đó bè mảng của anh Hoàng Trọng Đông (sinh năm 1980, trú quán tại xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cũng bị hỏng máy cách bờ biển xã Hải Lộc khoảng 3km.

Sau thời gian phương tiện tự trôi lênh đênh trên biển, đến 1 giờ ngày 20/7, bè mảng của ngư dân Hoàng Trọng Đông may mắn được một tàu cá của ngư dân xã An Châu (tỉnh Nghệ An) phát hiện và lai dắt vào bờ an toàn.

Sau khi nắm bắt thông tin các vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã cử các tổ công tác đến động viên, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn./.

