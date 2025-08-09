TP Hồ Chí Minh: Tàu cứu nạn đưa 20 thuyền viên tàu GT Unity về bờ an toàn

Vào lúc 3 giờ sáng 9/8, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã đưa toàn bộ 20 thuyền viên của tàu GT Unity cập cảng của Trung tâm tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một thuyền viên bị bỏng được lực lượng y tế đưa vào bệnh viện để điều trị. 19 thuyền viên còn lại được chăm sóc y tế ban đầu. Sau đó, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho các thuyền viên.

Ngay sau khi cập cảng, lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã bàn giao các thuyền viên cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và chủ tàu.

Đến sáng 9/8, Sở chỉ huy tiền phương vẫn tiếp tục đặt tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III để theo dõi diễn biến vụ việc.

Các cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo để các phương tiện lưu thông trên tuyến hàng hải quanh khu vực tàu GT Unity gặp sự cố biết và điều chỉnh hướng đi phù hợp, tránh xảy ra va chạm.

Vụ cháy trên tàu GT Unity cơ bản đã được khống chế, tàu hiện vẫn ổn định trên biển. Tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 tiếp tục trực tại hiện trường để giám sát. Khi các phương tiện cứu hộ và lai dắt do chủ tàu thuê đến, tàu KN 210 sẽ bàn giao lại tàu GT Unity để lai dắt vào bờ.

Ông Bùi Đức Sơn, Thuyền trưởng tàu GT Unity cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện.

Một thợ điện khi vào kho làm việc đã phát hiện hiện tượng cháy, nổ, bị chấn thương và được đưa lên khu vực y tế trên tàu để sơ cứu. Các thuyền viên còn lại đã hỗ trợ chữa cháy tại buồng điện, nhưng đám cháy ngày càng lớn và khói đen dày đặc khiến họ không thể tiếp cận.

Khi máy trưởng phát hiện khu vực dưới buồng máy cũng có nhiều khói, thuyền trưởng quyết định cho xả hệ thống khí CO2 cố định vào buồng máy và ra lệnh cho toàn bộ thuyền viên rời tàu.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên Thuyền trưởng và các thuyền viên tàu GT Unity. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu. Trong thời gian ngắn, 20 thuyền viên đã được tiếp cận và đưa về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy do chập điện ở buồng máy. Vị trí xảy ra sự cố cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý.

Ngay khi nhận tin, Trung tâm đã liên lạc với tàu Androusa yêu cầu quay lại hỗ trợ. Tàu Androusa đã tiếp cận hiện trường và cứu 20 thuyền viên tàu GT Unity lên tàu an toàn lúc 15 giờ 20 cùng ngày.

Cùng với đó, vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 8/8, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2, đang tuần tra trên vùng biển phía Nam cũng nhận được thông tin khẩn cấp.

Đến 17 giờ 15 phút, tàu KN 210 đã tiếp cận hiện trường, phun vòi rồng dập lửa và khống chế đám cháy bước đầu. Lúc 19 giờ 55 cùng ngày 8/8, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận 20 thuyền viên, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tiếp cận tàu GT Unity bị cháy, cứu được toàn bộ 20 thuyền viên Trung tâm đã đề nghị chủ tàu GT Unity chuẩn bị phương tiện hỗ trợ chữa cháy, đồng thời kêu gọi các tàu đang thường trực tại giàn khoan gần đó tham gia cứu nạn.