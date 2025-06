Quảng Ngãi: Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn trên vùng biển Lý Sơn

Vào 15 giờ ngày 12/6, Đồn Biên phòng Lý Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) và người dân đảo Lý Sơn đã cứu hộ thành công, đưa các thuyền viên trên tàu cá NA 94031 TS, bị mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn về Trạm kiểm soát biên phòng An Hải.

Lực lượng Quân y biên phòng đã kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho 3 ngư dân trên tàu bị mắc cạn là Lê Văn Bình (sinh năm 1962), Hoàng Văn Cọt (sinh năm 1983), Lê Văn Đạt (sinh năm 1999), đều ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, chăm sóc ban đầu, tình trạng sức khỏe của các ngư dân cơ bản ổn định.

Trước đó, tàu cá NA 94031TS, công suất 420CV, chiều dài 17,5m, do ông Lê Văn Bình làm chủ, xuất bến Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đà Nẵng) vào ngày 1/6, hành nghề lưới rê.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12/6, trong quá trình vào đảo Lý Sơn tránh trú bão số 1, tàu bị mắc cạn cách cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn về hướng Đông Nam khoảng 1 hải lý. Tàu bị mắc cạn ở mực nước 3-4m, nước vào khoang, trên tàu không còn lương thực.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 68/VP-PCTT ngày 12/6/2025 đề nghị tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tàu cá NA 94031 TS có nguy cơ bị chìm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Lý Sơn có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các thuyền viên và tàu NA 94031 TS kịp thời.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 11/6 đến 17 giờ ngày 12/6, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lực lượng chức năng trong tỉnh đã kêu gọi, thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 1 để các tàu, thuyền di chuyển ra khỏi trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tập trung rà soát, kiểm tra khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân./.

Cảnh sát biển Vùng 2 liên tiếp cứu nạn 3 tàu cá trong Bão số 1 Bão số 1 đang diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai các hoạt động cứu nạn khẩn cấp, liên tiếp cứu thành công ba tàu cá bị nạn trên biển.