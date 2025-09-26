TP Hồ Chí Minh: Xuyên đêm đưa bệnh nhân từ đảo Thuyền Chài về đất liền điều trị

Ngày 26/9, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng) thông tin Tổ cấp cứu đường không của bệnh viện vừa phối hợp với Tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 vận chuyển nạn nhân bị chấn thương do tai nạn lao động từ đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền cấp cứu an toàn.

Trước đó, anh N.N.H (sinh năm 1972, quê Quảng Trị), công nhân đang làm việc tại đảo Thuyền Chài bị tai nạn lao động.

Nạn nhân chấn thương nhiều ở khu vực ngực, bụng và được đưa vào bệnh xá đảo Thuyền Chài cấp cứu. Qua thăm khám, anh H. được chẩn đoán: Chấn thương bụng kín giờ thứ 3, chảy máu trong ổ bụng nghi vỡ gan, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn số 9 bên phải.

Ngay lập tức, các bác sỹ Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã tiến hành hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175.

Các bác sỹ nhận định nạn nhân có nguy cơ tiến triển sốc mất máu, cần vận chuyển cấp cứu về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, vào lúc 1 giờ 20 ngày 26/9, máy bay trực thăng MB622 của Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 do Trung tá Phạm Trường Thanh làm Tổ trưởng đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Thuyền Chài.

Đưa nạn nhân từ trực thăng đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tá Phạm Trường Thanh, để bảo đảm an toàn tính mạng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển bằng máy bay, Tổ cấp cứu chuẩn bị đầy đủ các phương án: Truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, thở oxy, cầm máu và theo dõi chặt chẽ biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, tràn máu màng phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Đặc biệt, các bác sỹ đã mang theo cơ số thuốc và trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất.

Mặc dù chuyến bay dài, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp suốt đêm, song chuyến bay đã đưa nạn nhân và Tổ cấp cứu hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 vào 9 giờ ngày 26/9.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp (Code Red), hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra chẩn đoán xác định và áp dụng phác đồ điều trị kịp thời./.

Trực thăng Binh đoàn 18 bay cấp cứu quân nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị Trực thăng Binh đoàn 18 đưa quân nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị khẩn cấp, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo.