Lập 4 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Bính Ngọ tại 8 tỉnh, thành

Ngày 26/12, Bộ Y tế thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, đặc biệt là các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát. Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi ở cả miền Bắc và miền Nam, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác kiểm tra liên ngành sẽ được triển khai từ Trung ương đến địa phương, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội, các cơ sở có nguy cơ cao, làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu và các đô thị lớn.

Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 30/12/2025 đến hết ngày 25/3/2026, với các hoạt động trọng tâm: Đẩy mạnh truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm; phổ biến quy định pháp luật, kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm và biểu dương các cơ sở thực hiện tốt; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại một số tỉnh, thành phố.

Đoàn số 1: Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai.

Đoàn số 2: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an), Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), đơn vị kiểm nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định, tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh/thành phố: Ninh Bình, Hưng Yên.

Đoàn số 3: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chủ trì, phối hợp với Cục chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), đơn vị kiểm nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định, tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh/thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Đoàn số 4: Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), đơn vị kiểm nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định, tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Các địa phương chủ động thành lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các Lễ Hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Trong đó, các đoàn của tuyến tỉnh tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp xã phường thực hiện kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra nếu đủ cơ sở kết luận và có đủ khả năng có thể áp dụng các công nghệ kiểm nghiệm tiên tiến như xét nghiệm nhanh bằng thiết bị di động, AI phân tích dữ liệu rủi ro, hệ thống GIS để giám sát chuỗi cung ứng, và tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định. Việc áp dụng công nghệ kiểm nghiệm hiện đại giúp phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kiểm tra đối với các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và năng lực kiểm nghiệm.

Kế hoạch nêu rõ Bộ Y tế là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Cục An toàn Thực phẩm là đầu mối giúp Bộ Y tế theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương. Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng tiến độ./.

