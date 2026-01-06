Tận dụng "vũ khí" cố định, U23 Việt Nam thắng 2-0 ở trận ra quân VCK châu Á 2026

Tối 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận ra quân ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026, chạm trán với đại diện đến từ Tây Á là U23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

Dù là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Ngay ở phút thứ 2, đội trưởng Khuất Văn Khang đã "thử tài" thủ môn Abdel Rahman Al Talalga với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi đập đất nhưng không đủ lực để chiến thắng người gác đền bên phía U23 Jordan.

Cơ hội tiếp tục đến với U23 Việt Nam ở phút thứ 10, Đình Bắc tăng tốc từ giữa sân và chuyền bóng cho Minh Phúc bên phía cánh phải. Cầu thủ mang áo số 21 đảo bóng một nhịp trước khi tung ra cú sút căng bằng chân trái, buộc thủ môn U23 Jordan phải vất vả cứu thua.

Ở tình huống tiếp theo, U23 Việt Nam được hưởng một quả phạt góc. Sau pha treo bóng của Đình Bắc, hậu vệ Mohammad Taha mắc lỗi dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã quyết định cho U23 Việt Nam được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho "Những Chiến binh Sao Vàng."

Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn thi đấu tự tin và sòng phẳng trước U23 Jordan. (Ảnh: afc)

Tận dụng khoảng thời gian U23 Jordan dường như "bị choáng" sau bàn thua bất ngờ, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục dồn ép đối phương. Liên tiếp những pha đánh đầu được các trung vệ là Hiểu Minh và Lý Đức thực hiện, nhưng thủ thành Al Talalga của Jordan vẫn thi đấu tập trung để cứu thua.

Trong khi U23 Jordan vẫn đang "loay hoay" tìm đường vào khung thành của thủ môn Trung Kiên, U23 Việt Nam đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ "vũ khí" bóng bổng.

Từ quả phạt góc bên phía cánh phải, Khuất Văn Khang treo bóng để Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành tung lưới U23 Jordan. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đến những phút bù giờ của hiệp một, U23 Jordan được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên phía cánh trái. Yousef Qashi bước lên thực hiện cú sút kỹ thuật làm bó tay thủ môn Trung Kiên, tuy nhiên xà ngang khung thành đã "cứu nguy" cho U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, U23 Jordan nỗ lực tấn công với những tình huống bóng bổng. "Tội đồ" Mohammad Taha tạt bóng hướng thẳng đến khung thành của U23 Việt Nam, tuy nhiên bóng vẫn còn cao hơn so với xà ngang.

Cơ hội nguy hiểm rõ ràng nhất của U23 Jordan đến ở phút thứ 79, khi Hashem Al Mbaidin đánh đầu nối ở cự ly gần nhưng bóng vẫn đi vọt xà ngang khung thành của Trung Kiên.

U23 Jordan tiếp tục nỗ lực bắn phá với cú sút xa của cầu thủ vào sân thay người là Moamen Al Sakhet, nhưng bóng đi trúng vị trí mà Trung Kiên đã chọn sẵn.

Đến cuối trận, U23 Việt Nam thêm một lần làm rung chuyển khung thành đối phương khi Nguyễn Thái Quốc Cường tung cú sút xa chân trái đưa bóng trúng xà ngang. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Thắng lợi thuyết phục trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Jordan ở trận ra quân giúp U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, thầy Kim và các học trò sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ ngày 9/1/2026./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

