Kịch bản nào để U23 Việt Nam tiến vào tứ kết sau khi quật ngã "ông lớn" Jordan?

Ít giờ sau khi U23 Việt Nam thắng thuyết phục Jordan, chủ nhà Saudi Arabia lại gây thất vọng với chiến thắng vất vả 1-0 trước Kyrgyzstan. Kết quả này có lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Có cùng 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhỉnh hơn Saudi Arabia về mặt hiệu số để dẫn đầu bảng. Không chỉ vậy, U23 Việt Nam còn có lợi thế lớn về mặt lực lượng khi đối đầu với Kyrgyzstan.

Đội bóng vùng Trung Á sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Sharshenbekov, cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận thua Saudi Arabia. Thêm vào đó, Kyrgyzstan cũng rất mệt mỏi sau trận kịch chiến trong thế 10 chọi 11 với chủ nhà Saudi Arabia. Nếu thắng trận này, cơ hội đi tiếp của Việt Nam là vô cùng rõ ràng, kể cả trong trường hợp Jordan gây sốc trước Saudi Arabia./.