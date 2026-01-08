Thế giới
Tổng thống lâm thời Venezuela có sự điều chỉnh nội các đầu tiên

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez bổ nhiệm ông Calixto Ortega Sanchez, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này, giữ chức Bộ trưởng phụ trách kinh tế.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có sự điều chỉnh nội các đầu tiên, khi bổ nhiệm ông Calixto Ortega Sanchez, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này, giữ chức Bộ trưởng phụ trách kinh tế.

Bà Rodriguez cho biết chính phủ đặt mục tiêu củng cố các kết quả kinh tế đã đạt được, đồng thời dẫn một dự báo cho rằng kinh tế Venezuela có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Venezuela #Nội các #Bổ nhiệm Venezuela