Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

Ngày 6/1, Liên hợp quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và cảnh báo hành động này có thể “làm suy yếu nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.”

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), bà Ravina Shamdasani, nhấn mạnh: “Các nước không được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.”

Trong khi đó, tại các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Cuba và Brazil, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng lên án hành động tấn công của Mỹ và việc nước này bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, trong hai cuộc điện đàm này, Ngoại trưởng Araghchi đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và quốc tế, cũng như quan hệ song phương với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla và Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira.

Ông Araghchi cho rằng hành động của Mỹ đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Ông kêu gọi tất cả các chính phủ và Liên hợp quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ và rõ ràng hành động “vi phạm pháp luật nguy hiểm” của Washington.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng cảnh báo hậu quả “nghiêm trọng" từ hành động của Mỹ đối với pháp quyền trong quan hệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động đơn phương như vậy đe dọa nghiêm trọng nền tảng của trật tự thế giới dựa trên luật pháp và bình thường hóa việc sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia.

Ngoại trưởng Cuba cũng lên án các hành động “bất hợp pháp” của Mỹ ở khu vực Caribe và Mỹ Latinh, đặc biệt là cuộc tấn công tại Venezuela, cho rằng hành động đó đã làm tổn hại an ninh khu vực.

Ông Rodriguez nhấn mạnh Cuba kiên quyết chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ nước ngoài.

Theo ông, cần phải tăng cường hợp tác và đảm bảo phối hợp giữa các nước để chống lại chủ nghĩa đơn phương như vậy.

Cùng quan điểm này, Ngoại trưởng Brazil phản đối hành động của Mỹ đối với Venezuela, cho rằng hành động đó vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và cần được tiếp tục đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe.

Ngoài ra, ba ngoại trưởng cũng kêu gọi tăng cường và thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương và đa phương để chống lại chủ nghĩa đơn phương, ủng hộ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc./.

