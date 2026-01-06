Greenland tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, bác bỏ mọi đe dọa sáp nhập

Chính quyền Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song nhấn mạnh mọi trao đổi phải được tiến hành thông qua “các kênh phù hợp” và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khẳng định Washington “cần” hòn đảo chiến lược này.

Phát biểu trên mạng xã hội ngày 4/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết Greenland luôn cởi mở với đối thoại, nhưng phản đối mạnh mẽ những tuyên bố mang tính áp đặt và thiếu tôn trọng.

Ông chỉ trích các phát ngôn của Tổng thống Trump, trong đó có khả năng can thiệp quân sự.

Ông Nielsen nhấn mạnh đe dọa, gây sức ép và sáp nhập là "không thể chấp nhận," đồng thời khẳng định tương lai của Greenland phải do người dân Greenland tự quyết định.

Nhà lãnh đạo này cũng cho biết Greenland nhận thức rõ vị trí chiến lược của mình và an ninh của hòn đảo phụ thuộc vào các đối tác tin cậy và các liên minh vững mạnh.

Căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Trump trả lời tạp chí The Atlantic rằng Mỹ “tuyệt đối cần Greenland” với lý do an ninh.

Trước đó, ông Trump từng không loại trừ khả năng sử dụng “biện pháp quân sự hoặc kinh tế” để giành quyền kiểm soát Greenland.

Đan Mạch, quốc gia có chủ quyền đối với Greenland - vùng lãnh thổ tự trị từ năm 2009, đã phản ứng gay gắt.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland và kêu gọi Washington chấm dứt các lời đe dọa nhằm vào một đồng minh thân cận.

Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng, nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Người phát ngôn chính sách đối ngoại EU Anitta Hipper khẳng định đây là những nguyên tắc phổ quát và EU sẽ tiếp tục bảo vệ, đặc biệt khi lãnh thổ của một quốc gia thành viên bị đặt dấu hỏi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể thảo luận khả năng tăng cường bảo vệ Greenland nếu cần thiết.

Anh cũng bày tỏ lập trường ủng hộ Đan Mạch.Thủ tướng Keir Starmer khẳng định chỉ Greenland và Vương quốc Đan Mạch mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập Greenland vì lý do an ninh, thậm chí không loại trừ sử dụng vũ lực.

Ngày 22/12, ông thông báo đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland. Trong một bài đăng trên X sau thông báo của ông Trump, ông Landry bày tỏ mục tiêu đưa Greenland thành một phần của Mỹ.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu vào thời điểm mà Mỹ, Trung Quốc và Nga đang gia tăng sự quan tâm đến Bắc Cực, nơi các tuyến đường biển đã mở ra do biến đổi khí hậu. Vị trí của Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ./.

Tổng thống Donald Trump: 'Mỹ cần đảo Greenland vì mục đích phòng vệ' Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đe dọa đồng minh thân cận và người dân Greenland.