Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế

Tổng Bí thư Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) của Cộng hòa Dominicana, ông Miguel Mejía nhận định công cuộc Đổi mới trong suốt bốn thập kỷ qua đã giúp nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, trở thành nền tảng cốt lõi để Việt Nam hiện đại hóa và xác lập vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp đầu năm mới 2026, Tổng Bí thư Miguel Mejía đánh giá rằng dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã thực hiện những cải cách quan trọng trên nhiều lĩnh vực, thành công vượt qua giai đoạn đình trệ do hậu quả chiến tranh.

“Các cấp lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam đã triển khai một giai đoạn chuyển đổi chiến lược về chính trị và kinh tế, mở ra con đường hội nhập sâu rộng về thương mại, ngoại giao và văn hóa, giúp Việt Nam không chỉ định vị được vị thế trong khu vực, mà còn đóng vai trò nòng cốt trên trường quốc tế như hiện nay,” ông Mejia nhấn mạnh.

Ông Miguel Mejía đặc biệt ấn tượng với công cuộc xóa đói giảm nghèo gắn liền với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và quá trình sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và giờ đây, Việt Nam đã trở thành một quốc gia công nghiệp hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư nước ngoài từ Mỹ, Mỹ Latinh, Liên minh châu Âu (EU) và châu Á.

Tổng Bí thư MIU tin tưởng rằng những định hướng, di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người bạn lớn của nhân dân Cộng hòa Dominicana, đang được Tổng Bí thư Tô Lâm kế thừa và tiếp tục triển khai một cách sáng suốt, hiệu quả.

Kỳ vọng vào xung lực mới từ Đại hội XIV

Nhìn về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra trong tháng 1/2026, ông Mejía cho rằng đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và thay đổi về trật tự quyền lực toàn cầu, là “cơ hội để Việt Nam tiếp tục củng cố các ưu tiên và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.”

Nhà lãnh đạo MIU tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thụ hưởng thành quả từ 40 năm Đổi mới và 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thúc đẩy quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư Miguel Mejía nhắc lại những dấu mốc quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ năm 2005 cho đến khi chính thức mở Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam tháng 2/2023.

Ông chia sẻ niềm vinh dự khi là người trực tiếp kéo lá cờ Cộng hòa Dominicana tại Thủ đô Hà Nội, gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Mejia, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc luôn được vun đắp dựa trên nền tảng thể chế và quan hệ giữa hai chính phủ; đặc biệt, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Cộng hòa Dominicana vào tháng 11/2024 đã tạo xung lực mới cho các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Santo Domingo, đáp lại bước đi của Cộng hòa Dominicana, cũng như tình cảm mà các nhà lập quốc và cố Tổng thống dân chủ đầu tiên của nước này Juan Bosch đã dành cho Việt Nam.

Ông cũng khuyến khích các tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel, Petrovietnam, Viglacera, VinFast (Vingroup) tăng cường đầu tư và hiện diện tại thị trường Cộng hòa Dominicana, đồng thời đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, môi trường, văn hóa và quốc phòng.

Tổng Bí thư Mejía khẳng định sự hiện diện của phái đoàn MIU tại các sự kiện trọng đại của Việt Nam năm 2025 như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam sẽ tiếp tục bồi đắp cho tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế giữa hai Đảng và nhân dân hai nước./.

