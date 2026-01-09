Chiếu phim miễn phí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình chiếu phim cách mạng tiêu biểu tại Hà Nội.

Chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 14-17/1 tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội).

Lịch chiếu phim được sắp xếp đa dạng, kết nối các thế hệ khán giả. Cụ thể, sáng 14/1, chương trình khai mạc với bộ phim kinh điển “Đến hẹn lại lên” (1974) của đạo diễn Trần Vũ, tác phẩm từng giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3.

Tối 15/1 chiếu “Sao tháng Tám” (1976), đạo diễn Trần Đắc, đoạt Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV.

Tối 16/1, khán giả thưởng thức “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” (1972) của Nghệ sỹ nhân dân Hải Ninh, phim từng giành giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Liên Xô và giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Matxcơva.

Ngày 17/1 có hai suất chiếu. Buổi sáng là chùm phim hoạt hình kinh điển dành cho nhiều lứa tuổi gồm “Đáng đời thằng cáo," “Con sáo biết nói," “Giai điệu," “Sáng," “Xe đạp," “Sự tích cái nhà sàn”; buổi tối khép lại chương trình bằng “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” (2025) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, tác phẩm đoạt Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Đại diện Viện Phim Việt Nam cho biết đây là hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa sâu sắc, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua các tác phẩm điện ảnh cách mạng tiêu biểu, chương trình góp phần tái hiện chân thực và sinh động những chặng đường đấu tranh gian khổ, anh dũng của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thông qua hoạt động, Viện Phim Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, bảo tồn và phổ biến di sản hình ảnh động quốc gia. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của điện ảnh trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; tạo động lực tinh thần để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

Vé xem phim được phát miễn phí theo từng buổi chiếu./.

