Tôn vinh nghề xiếc qua phim điện ảnh về tình cha con

Kiều Minh Tuấn (phải) và Hạo Khang trong vai cha con. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Con kể ba nghe" là câu chuyện về Thái - một nghệ sỹ xiếc và Minh - cậu con trai vừa bước vào độ tuổi teen (13-19 tuổi) do Kiều Minh Tuấn và sao nhí Hạo Khang vào vai.

Trong khi Thái quần quật lao động và đi diễn để nuôi con, Minh càng lớn càng tỏ ra u buồn và xa cách, không muốn cha theo nghề. Tâm lý bất ổn khiến cậu bé có nhiều hành động bồng bột, dại dột, cao trào là lần Thái hốt hoảng thấy con ngồi giữa ngôi nhà bốc cháy, nghi là do tự phóng hỏa.

Vừa là kế sinh nhai, vừa là sự tận tâm cống hiến suốt hàng chục năm, xiếc trở thành nút thắt mâu thuẫn lớn nhất trong lòng Thái, đặc biệt khi vợ của anh đã qua đời vì một tai nạn trong chính nghề này

Kiều Minh Tuấn tự thực hiện nhiều động tác tái hiện môn xiếc. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Kiều Minh Tuấn chia sẻ đã giảm gần 30kg để vào vai đồng thời cho biết thời gian luyện tập và nỗi sợ độ cao là hai thử thách hàng đầu. Anh cũng cho biết phải tự thực hiện những cảnh đu dây, treo ngược người để vào vai.

Tuy nhiên cũng chính cảm giác chông chênh đã khiến anh hiểu hơn về nhân vật Thái - người luôn đi trên ranh giới mong manh giữa nghề nhiệp và trách nhiệm làm cha.

Về mặt chuyên môn, đoàn phim cho biết có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Hữu Mười (Phi Vũ) với hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc, từng là Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ xiếc khác như Trần Thị Thu, Võ Tấn Thành, Đỗ Thu Trang, Hoàng Hữu Tuấn Dũng (Hoàng Dũng) cũng đồng hành.

Huấn luyện viên xiếc Phan Chí Thành trực tiếp hướng dẫn diễn viên, chia sẻ bộ phim này như tái hiện lại cuộc sống của những người nghệ sĩ xiếc như ông. "Nghề này có lúc cao trào, có lúc vinh quang, có lúc tủi nhục. Chúng tôi đánh đổi bằng cả tính mạng để mang đến niềm vui cho khán giả,” ông nói.

Đạo diễn 9X Đỗ Quốc Trung. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Từ những ngày đầu xây dựng chuyện phim, Đỗ Quốc Trung đã muốn chọn nghề xiếc làm bối cảnh. "Đây là một nghề éo le. Nghệ sỹ xiếc phải ngày ngày đối mặt với chấn thương, rủi ro, thậm chí là mất mạng. Có khi họ phải dành 5 năm, 10 năm và lâu hơn thế chỉ cho một tiết mục. Đây cũng là một thử thách lớn cho diễn viên," đạo diễn chia sẻ.

Theo đó, êkíp hứa hẹn nghề xiếc sẽ đóng vai trò "xương sống" cho câu chuyện thay vì chỉ là một yếu tố "trang trí" giúp thêm thắt về mặt kịch tính.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn, trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Anh từng thắng một số giải thưởng như phim hay nhất - Liên hoan phim ngắn REC Berlin, Cánh Diều Vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất.

Đồng hành với Đỗ Quốc Trung là Trần Thanh Huy - tác giả phim "Ròm" - trong vai trò giám đốc sáng tạo. Sự kết hợp giữa cả hai được kỳ vọng mang đến tiếng nói trẻ với góc nhìn mới mẻ và có chiều sâu cho điện ảnh Việt.

Dự kiến, "Con kể ba nghe" sẽ ra mắt đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (16/1/1956-16/1/2026) - đơn vị đang có nhiều nỗ lực trong việc làm mới, hiện đại hóa xiếc để đến gần hơn với công chúng./.

