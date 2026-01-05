Siêu phẩm "Avatar: Fire and Ash" vượt mốc 1 tỷ USD.

Siêu phẩm khoa học viễn tưởng “Avatar: Fire and Ash” (tựa Việt: “Avatar: Lửa và Tro tàn”) của hãng phim Disney và 20th Century tiếp tục giữ vị trí ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ ba liên tiếp, với doanh thu ước tính 40 triệu USD trong ba ngày cuối tuần vừa qua.

Theo số liệu của Comscore được công bố ngày 4/1, tác phẩm thứ ba trong loạt phim “Avatar” của đạo diễn James Cameron đã thu về tổng cộng 306 triệu USD tại Bắc Mỹ và 777,1 triệu USD trên thị trường quốc tế, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 1,03 tỷ USD.

Đây là bộ phim thứ tư của đạo diễn tài ba Cameron vượt mốc 1 tỷ USD, sau “Titanic” (1997), “Avatar” (2009) và “Avatar: The Way of Water” (2022).

“Các bộ phim này luôn thu hút khán giả đến rạp,” ông Paul Dergarabedian, Giám đốc bộ phận phân tích thị trường của Comscore, nhận định. Ông cho rằng các bộ phim 3D với hình ảnh đẹp mắt như “Avatar” được “thiết kế hoàn hảo” để thưởng thức tại rạp chiếu.

Lấy bối cảnh sau các sự kiện trong "Avatar 2: The Way of Water" (tựa Việt: “Dòng chảy của nước” - 2022), Avatar 3 tiếp tục hành trình của cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington) - nay trở thành người dẫn dắt tộc Na'vi cùng vợ là nữ chiến binh Neytiri (Zoe Saldaña).

Gia đình Sully tiếp tục đối mặt với hiểm họa mới khi một bộ tộc Na'vi bí ẩn - Mangkwan Clan, hay còn gọi là Ash People (tộc Tro Tàn) - xuất hiện. Đây là nhóm Na'vi sinh sống trong khu vực núi lửa, tượng trưng cho yếu tố lửa trong chuỗi phim.

Trong khi đó, bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” của Disney tiếp tục duy trì vị trí thứ hai với 19 triệu USD doanh thu cuối tuần, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ sau 6 tuần công chiếu lên 363,6 triệu USD. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim đạt 1,59 tỷ USD, trở thành tác phẩm hoạt hình ăn khách thứ hai của Disney, chỉ sau “The Lion King” (2019) với 1,66 tỷ USD.

Vị trí thứ ba thuộc về bộ phim tâm lý giật gân “The Housemaid” của Lionsgate, thu 14,9 triệu USD trong tuần thứ 3 ra rạp, nâng tổng doanh thu nội địa lên 75,7 triệu USD.

Avatar 3 duy trì sức hút tại các phòng vé toàn cầu Trong kỳ nghỉ cuối tuần ngay sau lễ Giáng sinh, phần ba của loạt phim sử thi viễn tưởng đã "bỏ túi" thêm 64 triệu USD, tiếp nối chuỗi thắng lợi từ tuần ra mắt trước đó.

Theo Comscore, tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy Hollywood khởi đầu năm 2026 khả quan sau một năm 2025 ảm đạm với doanh thu nội địa chỉ đạt 8,9 tỷ USD, giảm khoảng 20% so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Các chuyên gia ngành điện ảnh hy vọng 2026 sẽ là năm bùng nổ phòng vé, với hàng loạt bom tấn được mong đợi như “Toy Story,” “Avengers.” “Spider-Man,” “Super Mario Bros” hay “Dune” tiếp tục ra mắt.

Top 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ trong tuần qua:

1. “Avatar: Fire and Ash” - 40 triệu USD

2. “Zootopia 2” - 19 triệu USD

3. “The Housemaid" - 14,9 triệu USD

4. “Marty Supreme” - 12,6 triệu USD

5. “Anaconda” - 10 triệu USD

6. “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” - 8,2 triệu USD

7. “David” - 8 triệu USD

8. “Song Sung Blue” - 5,9 triệu USD

9. “Wicked: For Good” - 3,3 triệu USD

10. “Five Nights at Freddy's 2” - 2,7 triệu USD.