Thụy Sĩ phong tỏa tài sản ông Maduro sau vụ Mỹ tấn công Venezuela

Chính phủ Thụy Sĩ thông báo đã đóng băng toàn bộ tài sản tại nước này của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các cá nhân liên quan, sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thụy Sĩ phong tỏa tài sản ông Maduro sau vụ Mỹ tấn công Venezuela.

Trung Quốc, Iran khẳng định duy trì hợp tác với Venezuela.

Ai Cập đẩy mạnh vai trò trung gian trong thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Gaza.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

