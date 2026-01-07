Phong trào Không liên kết khẳng định đoàn kết với nhân dân ,Chính phủ Venezuela

Sáng 5/1 theo giờ tại New York (Mỹ), Ủy ban điều phối Phong trào Không liên kết (bao gồm các nước đang phát triển của châu Á, trong đó có tất cả các nước ASEAN, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Âu) đã ra Thông cáo về tình hình Venezuela trên cơ sở đồng thuận của các thành viên Phong trào Không liên kết.

Cùng ngày, Uganda - Chủ tịch Phong trào Không liên kết - đã thay mặt Phong trào tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).



Phong trào Không liên kết lên án hành động tấn công Venezuela hôm 3/1, coi đây là việc vi phạm các tôn chỉ, mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc, gây nguy hại cho hoà bình, an ninh, ổn định khu vực và quốc tế.

Phong trào Không liên kết yêu cầu chấm dứt ngay các hành động thù địch chống Venezuela, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và quyền tự quyết bất khả xâm phạm của Venezuela.

Ngoài ra, Phong trào Không liên kết cũng khẳng định sự đoàn kết đối với nhân dân và Chính phủ Venezuela, đồng thời cho rằng giải pháp quân sự không phải là phương sách để xử lý các vấn đề giữa các thành viên của cộng đồng quốc tế.



Trong diễn biến liên quan, tối 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác đã báo cáo các nhà lãnh đạo Quốc hội về hoạt động tấn công của Mỹ ở Venezuela cũng như việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.



Phát biểu với báo giới sau đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Venezuela và rằng những hành động của Washington tại quốc gia Nam Mỹ này “không phải là một chiến dịch thay đổi chế độ.”



Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết phiên họp chưa nêu về kế hoạch của Chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Venezuela sau sự việc hôm 3/1.



Tại phiên xét xử cùng ngày diễn ra ở New York, Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tất cả các cáo buộc của Mỹ và khẳng định ông hoàn toàn vô tội. Dự kiến, phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3 tới./.

Mỹ lần đầu công bố số binh sỹ tham gia chiến dịch tại Caracas Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết gần 200 binh sỹ Mỹ đã tiến vào Caracas bằng trực thăng trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, với sự yểm trợ của hơn 150 máy bay quân sự.