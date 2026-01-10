Tổng thống Mỹ đăng tải dữ liệu thị trường việc làm trước giờ công bố chính thức

Tối muộn 8/1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải lên trang mạng Truth Social một biểu đồ kèm theo các số liệu về thị trường lao động, trong đó có những dữ liệu chỉ được phép công bố chính thức vào sáng 9/1.

Động thái “tiết lộ sớm” này của người đứng đầu Nhà Trắng được nhận định là đi ngược với thông lệ truyền thống.

Cụ thể, theo kế hoạch, báo cáo tổng kết thị trường việc làm tháng 12/2025 sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào sáng 9/1 và Tổng thống Mỹ thường được tiếp cận báo cáo này trước 1 ngày.

Ngay sau khi được Tổng thống Donald Trump đăng tải, biểu đồ dữ liệu việc làm đã thu hút gần 14.000 lượt bấm thích.

Theo dữ liệu được “công bố sớm,” nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 654.000 việc làm trong khu vực tư nhân kể từ tháng 1/2025, đồng thời cắt giảm 181.000 việc làm trong khu vực nhà nước.

Biểu đồ do ông Trump đăng tải trích dẫn nguồn từ Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cùng Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng.

Nhận định về vụ việc, một quan chức Nhà Trắng cho biết theo quy trình thông thường, Tổng thống Mỹ được báo cáo trước về các dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, việc công bố sớm dữ liệu tổng hợp, vốn được trích xuất một phần từ thông tin chưa phát hành, là sự cố ngoài ý muốn. Hiện Nhà Trắng đang tiến hành rà soát các quy trình liên quan đến việc công bố dữ liệu kinh tế.

Trong khi đó, trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng mình không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp khi ông chỉ nói rằng “cứ đăng khi có thể.”

Ngoài người đứng đầu Nhà Trắng, ông Kevin Hassett - Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng - là một trong số ít quan chức được phép tiếp cận sớm báo cáo việc làm hằng tháng theo quy định pháp luật. Ông Hassett hiện đang được Tổng thống Trump cân nhắc đề cử cho vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo quy định được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng ban hành từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước, các công chức thuộc nhánh hành pháp bị nghiêm cấm thảo luận công khai về dữ liệu kinh tế đang bị “niêm phong” trong vòng 1 giờ trước khi công bố.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Trump dường như phớt lờ lệnh cấm vốn áp dụng cho việc công bố những thông tin được cho là có khả năng tác động mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu.

Trước đó, tháng 6/2018, khoảng 1 giờ trước khi báo cáo việc làm tháng 5 được công bố, ông Trump từng đăng một thông điệp mơ hồ trên trang mạng Twitter: “Mong chờ được xem các con số việc làm lúc 8 giờ 30 sáng nay.”

Ngay lập tức, bài đăng đã nhanh chóng được chia sẻ hàng nghìn lần, làm dấy lên suy đoán rằng số liệu sẽ tích cực hơn dự báo.

Trên thực tế, nhận định sớm này hoàn toàn khớp với dữ liệu được công bố chính thức sau đó: số việc làm mới cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,8%.

Trong cả hai trường hợp trên, không có dấu hiệu nào cho thấy những phát biểu của ông Trump đã làm thị trường biến động trước thời điểm công bố chính thức./.