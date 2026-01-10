Vấn đề chống khủng bố: Pháp chặn đứng gần 100 âm mưu kể từ năm 2012

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez ngày 10/1 cho biết các cơ quan an ninh nước này đã ngăn chặn thành công 93 âm mưu khủng bố kể từ năm 2012, trong đó có 62 vụ được phát hiện và vô hiệu hóa kể từ năm 2017 đến nay.



Phát biểu trong phiên chất vấn tại Quốc hội Pháp, Bộ trưởng Laurent Nuñez nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh chống khủng bố tại Pháp đã có những thay đổi căn bản kể từ sau làn sóng tấn công đẫm máu năm 2015.

Ông nhắc lại các vụ khủng bố liên tiếp nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, một nữ cảnh sát tại Montrouge và siêu thị Hypercacher, coi đây là bước ngoặt buộc Pháp phải rà soát và tăng cường toàn diện hệ thống phòng, chống khủng bố.



Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, kể từ năm 2015, các biện pháp theo dõi và đối phó với mối đe dọa khủng bố đã được củng cố mạnh mẽ, đặc biệt là năng lực của các cơ quan tình báo, nguồn lực ngân sách, công tác sàng lọc, giám sát đối tượng, cũng như hợp tác quốc tế. Ông cho rằng những nỗ lực này đã giúp Pháp chủ động hơn trong việc phát hiện sớm và ngăn chặn các âm mưu tấn công ngay từ giai đoạn chuẩn bị.



Bộ trưởng Laurent Nuñez cũng khẳng định rằng các luồng người di cư hiện nay “đang được kiểm soát,” bác bỏ quan điểm cho rằng tình hình di cư là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng các mối đe dọa an ninh trong nước.



Trước đó, lãnh đạo bộ phận chống khủng bố của Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI) cho biết, kể từ năm 2015, các cơ quan chức năng đã phối hợp ngăn chặn 79 âm mưu khủng bố, trong đó riêng DGSI trực tiếp phát hiện và vô hiệu hóa 71 vụ. Quan chức này khẳng định trong nhiều trường hợp, lực lượng an ninh đã ngăn chặn được những vụ tấn công thực sự và cứu sống nhiều người.



Tuy nhiên, giới chức an ninh Pháp cảnh báo mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao. Theo DGSI, tình hình bất ổn tại Trung Đông và một số khu vực khác trên thế giới có thể kích động ý đồ tiến hành tấn công tại Pháp. Việc số vụ khủng bố giảm so với giai đoạn cao điểm 2015-2017, cũng như thành công trong công tác bảo đảm an ninh cho các sự kiện quốc tế lớn, có thể tạo cảm giác chủ quan, trong khi nguy cơ vẫn tồn tại lâu dài.



Một điểm đáng chú ý được DGSI nêu ra là sự thay đổi về độ tuổi của các đối tượng liên quan đến khủng bố. Kể từ năm 2023, khoảng 70% số người bị bắt giữ có độ tuổi dưới 21. Dù các đối tượng vị thành niên chưa chiếm tỷ lệ lớn, lực lượng an ninh đã phát hiện những trường hợp chỉ 14 tuổi nhưng có mức độ cực đoan và quyết tâm cao, đồng thời chưa từng nằm trong diện theo dõi do còn quá trẻ./.

Pháp điều tra âm mưu khủng bố có động cơ chủng tộc hoặc tôn giáo Pháp mở cuộc điều tra vụ xả súng có động cơ phân biệt chủng tộc, liên quan đến vụ tấn công tại vùng Var gây thương vong và lo ngại tội ác thù hận.