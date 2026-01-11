Thế giới

Nga đe dọa phương Tây bằng tên lửa Oreshnik nếu đưa quân đến Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo Moskva sẽ đáp trả quân sự nếu các nước châu Âu hoặc NATO triển khai binh sỹ tại Ukraine, kèm theo thông điệp răn đe bằng video tên lửa Oreshnik.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. (Ảnh: The Defense News/TTXVN)
Theo TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự nào ở Ukraine, dù là của các quốc gia châu Âu riêng lẻ hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói chung, đều không thể chấp nhận được đối với Moskva.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga viết trên mạng xã hội X: “Những kẻ ngốc nghếch cầm quyền ở châu Âu rốt cuộc muốn gây chiến ở châu Âu. Lập trường này đã được nói đi nói lại hàng nghìn lần: Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ binh sỹ châu Âu hay NATO nào ở Ukraine.”

Ông Medvedev cảnh báo: “Đây là những gì các người sẽ nhận được,” kèm theo đoạn video ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine./.

