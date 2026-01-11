Thủ tướng Hungary sẵn sàng dẫn dắt liên minh cầm quyền trong bầu cử quốc hội

Ngày 10/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố sẵn sàng tiếp tục lãnh đạo liên minh đảng cầm quyền Fidesz–KDNP trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, trong bối cảnh chính trường nước này đang chứng kiến sự chia rẽ ngày càng sâu sắc.



Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu tại Đại hội lần thứ 31 của đảng Fidesz ở thủ đô Budapest, Thủ tướng Orban khẳng định: “Sau 20 năm đảm nhiệm cương vị thủ tướng, tôi vẫn sẵn sàng cho nhiệm vụ này.”



Theo quy định pháp luật Hungary, thời điểm sớm nhất có thể tổ chức bầu cử quốc hội là ngày 12/4 tới. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trường Hungary có nhiều thay đổi so với các nhiệm kỳ trước, khi các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy mức độ ủng hộ dành cho liên minh cầm quyền và phe đối lập khá sít sao.



Tại đại hội, liên minh Fidesz–KDNP đã giới thiệu các ứng cử viên tranh cử tại toàn bộ 106 đơn vị bầu cử đơn thành viên. Thủ tướng Orban cho biết các ứng cử viên sẵn sàng vận động để giành sự ủng hộ của cử tri và, nếu đắc cử, sẽ cùng chính phủ điều hành đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Danh sách quốc gia của đảng cũng như ứng cử viên thủ tướng dự kiến sẽ được công bố trước ngày 20/2.



Theo ông Orban, danh sách ứng cử gồm 65 nghị sĩ đương nhiệm và 41 gương mặt mới. Ông nhấn mạnh Hungary cần sự ổn định, an ninh và kinh nghiệm, đồng thời cho rằng quá trình đổi mới thế hệ trong đảng đã được tiến hành một cách có trật tự.



Đánh giá kết quả hoạt động của chính phủ thời gian qua, ông Orban nêu bật những thành tựu trong tạo việc làm, tăng lương và triển khai các chính sách hỗ trợ gia đình, đồng thời cho biết mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục cải thiện thu nhập cho người lao động.



Thủ tướng Orban kêu gọi các ứng cử viên tăng cường tiếp xúc với cử tri, tập trung vào những vấn đề then chốt như xung đột tại Ukraine, nhập cư bất hợp pháp và chính sách xã hội.

Về đối ngoại, ông Orban nhận định trật tự toàn cầu đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, trong đó lợi ích quốc gia và quan hệ song phương ngày càng giữ vai trò quan trọng. Ông cho biết Hungary đã sớm chuẩn bị để thích ứng với những thay đổi này.



Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết chính phủ do Thủ tướng Orban đứng đầu đang nỗ lực ngăn chặn kế hoạch lôi kéo Hungary tham gia xung đột.



Phát biểu tại đại hội, Ngoại trưởng Szijjártó cảnh báo rằng các tuyên bố gần đây của Anh, Pháp và Ukraine về các bảo đảm an ninh cho Kiev, bao gồm đề xuất triển khai lực lượng đa quốc gia sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn, có nguy cơ làm leo thang căng thẳng tại châu Âu.

Ông cho rằng việc một số quốc gia EU cân nhắc gửi quân tới Ukraine có thể đẩy khu vực vào tình trạng đối đầu nghiêm trọng hơn.



Hungary, quốc gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và hoài nghi châu Âu, từ lâu duy trì lập trường không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga.

Thủ tướng Orbán nhiều lần cảnh báo rằng việc thay đổi chính quyền có thể khiến Hungary đối mặt nguy cơ bị cuốn vào cuộc xung đột tại Ukraine./.

