EU tăng tốc đưa công nghệ quốc phòng vào thực địa

Cơ quan Phòng vệ châu Âu (EDA) sẽ tổ chức chiến dịch thử nghiệm vận hành trọng điểm OPEX 2026 nhằm thúc đẩy quá trình đưa các công nghệ quốc phòng tiên tiến của châu Âu từ giai đoạn nghiên cứu sang ứng dụng thực tế trên chiến trường. Bồ Đào Nha sẽ là quốc gia đăng cai sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, OPEX 2026 tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ then chốt như hệ thống tự hành, hỗ trợ hậu cần, trinh sát-giám sát và đạn tuần kích (flycam cảm tử).

Thông qua các thử nghiệm thực địa quy mô lớn, chiến dịch được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể chu trình phát triển và triển khai các năng lực quân sự mới của Liên minh châu Âu (EU).

Theo kế hoạch, chiến dịch OPEX 2026 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại khu huấn luyện quân sự Santa Margarida ở Bồ Đào Nha.

Địa điểm này đang được xây dựng để trở thành nơi thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cấp quốc gia - một môi trường đặc thù cho phép các công nghệ mới nổi được kiểm chứng trong điều kiện sát với thực tế tác chiến và đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Điểm nhấn của OPEX 2026 là việc kết hợp quy mô quốc tế của chiến dịch OPEX với ARTEX26, một sáng kiến thử nghiệm nội bộ của Lục quân Bồ Đào Nha.

Mô hình kết hợp này cho phép nới lỏng một số quy định vốn chỉ phù hợp trong thời bình, đồng thời tạo không gian xác thực hệ thống trong điều kiện an toàn, qua đó giúp rút ngắn thời gian đưa các công nghệ mới từ phòng thí nghiệm ra thực địa.

Nhờ khung pháp lý thông thoáng cùng phương thức tiếp cận bài bản trong thử nghiệm và tích hợp công nghệ đột phá, Bồ Đào Nha hiện được đánh giá là một trong những hình mẫu tiêu biểu tại EU về thúc đẩy đổi mới quốc phòng gắn với an toàn và hiệu quả.

Việc tích hợp OPEX 2026 vào ARTEX26 mở ra cơ hội xây dựng một môi trường thử nghiệm tác chiến thống nhất và có tính thực tiễn cao.

Với các biện pháp bảo đảm an ninh nghiêm ngặt cùng cơ chế điều phối linh hoạt, căn cứ Santa Margarida sẽ cung cấp những điều kiện lý tưởng để triển khai hàng loạt nội dung thử nghiệm trọng điểm, bao gồm thử nghiệm hệ thống tự hành trên không và trên mặt đất; các giải pháp hỗ trợ hậu cần như tiếp tế, vận chuyển và sơ tán thương binh; hoạt động trinh sát và giám sát; thử nghiệm đạn tuần kích; và các kịch bản thử nghiệm thực địa đa nền tảng, đa miền trong môi trường tác chiến thực tế.

Bên cạnh đó, EDA sẽ hỗ trợ thử nghiệm các công nghệ đột phá mới nổi, trong đó có các giải pháp đối kháng chống thiết bị bay không người lái (counter-drone), một lĩnh vực đang ngày càng giữ vai trò then chốt trong chiến tranh hiện đại.

Mục tiêu cốt lõi của OPEX là thúc đẩy đổi mới bằng cách đưa các công nghệ thế hệ mới, vốn đã đạt trình độ phát triển tiên tiến, vào những môi trường vận hành đầy thách thức.

Cách tiếp cận này cho phép đánh giá sớm tính hiệu quả, độ tin cậy và khả năng tích hợp của các hệ thống mới, từ đó đẩy nhanh quá trình đưa các năng lực quân sự tiềm năng vào biên chế.

Tiếp nối thành công của chiến dịch OPEX đầu tiên được tổ chức tại Italy vào mùa Hè 2025, OPEX 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn “xác thực khái niệm” sang xây dựng mạng lưới thử nghiệm đa quốc gia quy mô rộng hơn.

Trọng tâm của giai đoạn này là chuyển các công nghệ từ trình diễn sang áp dụng nhanh chóng trong quân đội các quốc gia EU.

OPEX hiện là một cấu phần quan trọng trong hoạt động của Trung tâm Đổi mới Quốc phòng (HEDI) trực thuộc EDA.

Trong năm 2026, Trung tâm dự kiến sẽ tập trung củng cố các sáng kiến đổi mới ở cấp quốc gia, đồng thời đồng bộ hóa với các quy trình và công cụ chung ở cấp Liên minh, góp phần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới quốc phòng EU thống nhất, linh hoạt và hiệu quả hơn./.

