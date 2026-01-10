Đời sống

Tây Ban Nha: Nổ lớn tại khu dân cư ở Madrid, 10 người thương vong

Lực lượng cứu hỏa giải cứu người dân sau vụ nổ ở Madrid. (Ảnh: Mjang xã hội X)
Ngày 9/1, một vụ nổ đã làm hư hại nghiêm trọng một tòa nhà dân cư tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, khiến 1 người phụ nữ cao tuổi thiệt mạng và 9 người bị thương.

Dịch vụ khẩn cấp Madrid cho biết vụ việc xảy ra tại một tòa nhà 4 tầng ở khu Carabanchel. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hỏa phải bò qua đống đổ nát để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Cơ quan y tế cho hay 8 người bị thương nhẹ đã được điều trị tại hiện trường, trong khi một nam thanh niên 27 tuổi được chuyển khẩn cấp tới bệnh viện.

Phát biểu với báo chí tại hiện trường, bà Inmaculada Sanz, ủy viên phụ trách an ninh và tình trạng khẩn cấp của chính quyền thành phố Madrid, xác nhận có 1 nạn nhân tử vong, đồng thời khẳng định không còn người nào bị mắc kẹt trong đống đổ nát./.

