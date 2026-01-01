Israel: Nổ và cháy nhà hàng ở thành phố Nazareth, 12 người bị thương

Cảnh sát Israel ngày 1/1 cho biết ít nhất 12 người bị thương trong vụ nổ kèm hỏa hoạn tại một nhà hàng kết hợp cửa hàng rượu ở thành phố Nazareth, miền Bắc nước này.

Vụ việc xảy ra ngay trước thềm Năm Mới 2026 với khói đen dày đặc và lửa bốc lên từ tòa nhà. Nhiều thực khách và nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Tổ chức cấp cứu Magen David Adom (MDA) gấp rút sơ tán các nạn nhân bị thương đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Nhiều người trong số này vẫn tỉnh táo và có hai người trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy và tiến hành kiểm tra toàn bộ tòa nhà. Nhà chức trách xác nhận không có ai bị mắc kẹt bên trong và tất cả những người có mặt đều đã kịp thời thoát ra ngoài.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Israel cho biết một điều tra viên chuyên trách sẽ làm rõ vụ việc./.

