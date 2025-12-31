Hai chuyên gia bảo mật của Mỹ thừa nhận tiếp tay cho nhóm tin tặc khét tiếng

Ngày 30/12, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết 2 chuyên gia an ninh mạng của nước này đã thừa nhận tội danh cấu kết với một nhóm tin tặc khét tiếng chuyên sử dụng mã độc để tống tiền các doanh nghiệp ở Mỹ.

Tại tòa án liên bang ở thành phố Miami, Ryan Goldberg (40 tuổi, cư trú tại bang Georgia) và Kevin Martin (36 tuổi, cư trú tại bang Texas) đã nhận tội âm mưu cản trở thương mại thông qua hành vi tống tiền.

Dự kiến, phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào tháng 3/2026 và 2 bị cáo này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 20 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Goldberg và Martin nằm trong nhóm 3 đối tượng bị cáo buộc cấu kết với nhóm tin tặc khét tiếng ALPHV Blackcat.

Nhóm này đã thực hiện mã hóa mạng lưới của nhiều công ty Mỹ không được nêu tên nhằm đòi tiền chuộc lên đến hàng triệu USD dưới hình thức tiền điện tử. Hiện danh tính của đồng phạm thứ 3 trong vụ án này vẫn chưa được công bố.

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới công nghệ do các bị cáo đều là những chuyên gia có vị trí trong lĩnh vực bảo mật kỹ thuật số.

Martin từng làm việc cho công ty an ninh mạng DigitalMint, trong khi Goldberg từng công tác tại công ty bảo mật Sygnia.

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, cả hai công ty đã lập tức sa thải các cá nhân liên quan, đồng thời khẳng định họ hoàn toàn không biết và không tham gia các hoạt động phi pháp của nhân viên. Đại diện các công ty cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong suốt quá trình điều tra.

Trong khi đó, nhóm tin tặc ALPHV Blackcat đã "biến mất" khỏi không gian mạng từ năm ngoái sau khi thực hiện vụ tấn công mạng chấn động nhắm vào tập đoàn y tế UnitedHealth Group./.

Phát hiện tin tặc sử dụng AI tự động hóa tấn công mạng Tin tặc đã sử dụng hệ thống AI để lập kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động xâm nhập, có nguy cơ mở rộng đáng kể quy mô và tốc độ của các chiến dịch tấn công mạng.