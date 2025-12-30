Make in Vietnam 2025: Diễn đàn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ công nghệ

Chiều 30/12, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 (Make in Vietnam 2025). Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, với quy mô 1.500 đại biểu.

Diễn đàn sẽ truyền tải các định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chiến lược, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng AI theo cách tiếp cận của Việt Nam.

Mục tiêu là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi dậy năng lực sáng tạo trí tuệ Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số để hình thành một hệ sinh thái mạnh, đủ sức dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ công nghệ

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ cho biết đây là sự kiện thường niên quan trọng, lớn nhất của ngành công nghệ số do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và thống nhất những định hướng lớn về chính sách, công nghệ; qua đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất và phát triển sản phẩm công nghệ số tại Việt Nam.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông, Diễn đàn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ công nghệ, góp phần thúc đẩy số lượng doanh nghiệp công nghệ gia tăng nhanh chóng, ngày càng nhiều doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề, đánh dấu những chuyển biến tích cực và đột phá về thể chế, mở đường cho các đột phá tiếp theo. Đây cũng là thời điểm tròn 20 năm Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý, thể hiện quyết tâm cao trong việc ban hành các luật không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn tạo không gian phát triển, gồm Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp số nhằm làm chủ công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo kiến tạo khuôn khổ phát triển, Luật Chuyển đổi số và Luật Công nghệ cao tạo xung lực đưa Việt Nam bứt phá vươn lên.

Diễn đàn Make in Vietnam lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước đang đổi mới mô hình quản trị địa phương, mở ra những thời cơ lớn cho phát triển, là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, vươn ra thị trường toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng mà còn là một khởi đầu mới, mở ra kỷ nguyên vươn lên mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - một giai đoạn với khát vọng lớn, nhiều cơ hội hơn và đầy vinh quang.

Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt

Để định hướng rõ hơn con đường phía trước, xác lập những tư duy chiến lược, mục tiêu trọng tâm và hành động cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam giai đoạn tới, theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, diễn đàn là dịp để cùng nhau xác lập một tầm nhìn mới, một hướng đi mới cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Chia sẻ thêm, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, cách đây 6 năm, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, Việt Nam chọn một con đường mới, chuyển từ gia công sang thiết kế, làm chủ sáng tạo. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dừng lại ở làm chủ cho mình thì chưa đủ, Việt Nam cần một bước tiến mới tất yếu hơn. Đó là "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt."

"Quốc gia nào làm chủ công nghệ lõi, nắm giữ công nghệ chiến lược, định hình tiêu chuẩn và hệ sinh thái, thì quốc gia đó dẫn dắt. Làm sản phẩm thôi chưa đủ, phải làm ra công nghệ," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về định hướng, tư tưởng cốt lõi về Make in Viet Nam giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông cho biết, sau 6 năm đi theo con đường này, hàng nghìn sản phẩm ra đời, các doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, làm chủ hệ thống, làm chủ dữ liệu và cung cấp giải pháp đến hàng triệu người dùng trong nước cũng như vươn ra quốc tế. Cũng từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới. Việt Nam đã chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt, từ phát triển sản phẩm với công nghệ lõi sang sáng tạo những chuẩn mực mới.

"Trong giai đoạn mới này, chúng ta không chỉ hỏi sản phẩm này có phải do người Việt Nam làm ra mà còn phải quan tâm sản phẩm này có dẫn dắt thị trường, có định hình cách làm mới," Bộ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh thêm: "Điều này đòi hỏi tư duy khác, cách làm khác, thể chế khác."

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn phải đi trước, bằng cách làm mới, mô hình mới, chuẩn mực mới thông minh, nhân văn và bền vững. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tư duy dẫn dắt không chỉ bắt đầu tư công nghệ mà từ quản trị đô thị thông minh, y tế số, giáo dục số, năng lượng sạch, AI, an toàn an ninh số... Theo ông, khi Việt Nam có bài toán thật, có quyết tâm chính trị cao, Việt Nam có khả năng dẫn dắt. Sản phẩm dẫn dắt không phải là làm thật nhiều ứng dụng rời rạc mà làm các nền tảng cốt lõi: Công nghiệp số, AI, bán dẫn, dẫn dắt hệ sinh thái.

Bộ trưởng khẳng định doanh nghiệp công nghệ là lực lượng sản xuất chiến lược của nền kinh tế. Chính phủ sẽ thúc đẩy hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược, quy mô lớn, có năng lực R&D mạnh, năng lực sản xuất, cung ứng mạnh, năng lực đi ra toàn cầu mạnh; đủ sức làm trụ cột cho những nền tảng số trọng yếu và cạnh tranh quốc tế.

"Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam là để đi ra thế giới. Sản phẩm công nghệ Việt Nam phải cạnh tranh với những sản phẩm công nghệ tốt nhất thế giới để vươn lên nhóm sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới," Bộ trưởng cho hay. Trong đó, Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, doanh nghiệp tiên phong và dấn thân, thị trường sàng lọc và kiểm chứng. Nhà nước mở đường bằng thể chế, tiêu chuẩn và cơ chế đặt hàng; doanh nghiệp đầu tư dài hạn và đổi mới sáng tạo; thị trường là nơi kiểm chứng năng lực thật và giá trị thật.

Tại Diễn đàn các doanh nghiệp công nghệ đã nhận nhiệm vụ và cam kết triển khai trong năm 2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại Diễn đàn các doanh nghiệp công nghệ đã nhận nhiệm vụ và cam kết triển khai trong năm 2026 - thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường.

Cũng tại Diễn đàn, lần đầu tiên diễn ra tiết mục trình diễn các sản phẩm công nghệ sống, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để giải 11 bài toán thực tiễn Việt Nam theo hướng "xem được, chạm được, kiểm chứng được". Đây là cách thức thay đổi khác biệt so với mô hình triển lãm/trưng bày sản phẩm truyền thống.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025 cũng đã chính thức diễn ra./.

