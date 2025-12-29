Thế giới

Trung Đông

Iron Beam - bước ngoặt trong phòng thủ tầm ngắn của Israel với công nghệ laser

Khác với các hệ thống đánh chặn thông thường sử dụng tên lửa, hệ thống Iron Beam sử dụng tia laser tập trung để tiêu diệt các mối đe dọa đang bay đến.

Phương Oanh
Hệ thống đánh chặn laser Iron Beam của Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rafael (Israel). (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)
Hệ thống đánh chặn laser Iron Beam của Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rafael (Israel). (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Israel thông báo quân đội nước này đã tiếp nhận hệ thống phòng không bằng laser công suất lớn sẵn sàng tác chiến đầu tiên, khẳng định đây là một cột mốc trong năng lực phòng thủ đa tầng của Israel.

Hệ thống mang tên Iron Beam, do Cục nghiên cứu Bộ Quốc phòng Israel phối hợp với tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael phát triển, được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa đạn đạo tầm ngắn như rocket, đạn pháo cối và thiết bị bay không người lái.

Khác với các hệ thống đánh chặn thông thường sử dụng tên lửa, hệ thống Iron Beam sử dụng tia laser tập trung để tiêu diệt các mối đe dọa đang bay đến. Điều này giúp giảm chi phí mỗi lần phóng và tăng tốc độ phản ứng trong phòng thủ tầm ngắn.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, hệ thống này sẽ được tích hợp vào các hệ thống hiện có của Không quân Israel, gồm hệ thống phòng không tầm ngắn Vòm sắt, hệ thống David's Sling đánh chặn tên lửa tầm trung đến tầm xa và các hệ thống Arrow dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, mô tả việc bàn giao là một bước ngoặt, khẳng định hệ thống laser này đã đạt tới “độ chín tác chiến” sau một loạt thử nghiệm thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công nghệ laser #Iron Beam #Hệ thống phòng không #Phòng thủ đa tầng Israel
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.