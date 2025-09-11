Israel trích ngân sách của các bộ khác để bổ sung cho quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua lần bỏ phiếu đầu tiên về việc tăng thêm hơn 30 tỷ shekel (hơn 9 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng trong năm 2025, bất chấp những tranh cãi gay gắt giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập.

Cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể diễn ra vào ngày 10/9, kết thúc với kết quả 42 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Theo đề xuất, số tiền tăng thêm sẽ được trích từ ngân sách của các bộ khác, dẫn đến việc cắt giảm đồng đều trên toàn hệ thống.

Nếu được thông qua ở các vòng bỏ phiếu tiếp theo, tổng cộng 30,8 tỷ shekel bổ sung sẽ được phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Viện Bảo hiểm Quốc gia, các khoản chi liên quan đến an ninh và chi phí lãi vay.

Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Israel chấp thuận đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của Bộ Tài chính hồi tháng 8. Trong đó, khoảng 28,8 tỷ shekel được cho là nhằm trang trải chi phí cho các chiến dịch quân sự “Chiến xa của Gideon” tại Dải Gaza và “Sư tử Trỗi dậy” tại Iran.

Đáng chú ý, 1,6 tỷ shekel trong ngân sách tăng thêm được dành cho viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Trước thềm phiên họp, đảng Hadegel HaTorah thuộc khối Haredi (Do Thái giáo chính thống cực đoan) tuyên bố các nghị sỹ của họ sẽ không tham gia bỏ phiếu nhằm phản đối “sự thất bại của liên minh trong việc thực hiện các cam kết.”

Sự vắng mặt của các nghị sỹ Haredi khiến cán cân giữa liên minh và đối lập hiện ở mức 60-60 ghế, sau khi đảng United Torah Judaism (UTJ) rút khỏi liên minh vào tháng 7, do tranh cãi về luật nghĩa vụ quân sự đối với người Haredi. UTJ gồm hai phe là Hadegel HaTorah và Agudat Yisrael.

Dù không bỏ phiếu, các nghị sỹ Hadegel HaTorah cũng không được chỉ đạo phản đối đề xuất, cho phép dự luật vượt qua lần bỏ phiếu đầu tiên.

Dự luật hiện sẽ tiếp tục được thảo luận tại các ủy ban chuyên trách của Knesset trước khi được đưa ra bỏ phiếu lần hai và lần ba để thông qua chính thức./.

Israel tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm ứng phó "các thách thức an ninh" Israel sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 42 tỷ shekel (12,5 tỷ USD) vào năm 2025 và 2026 nhằm "thúc đẩy các thỏa thuận mua sắm khẩn cấp và có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia."