Israel 'tẩy chay' Triển lãm Quốc phòng và An ninh tại thủ đô London Anh

Israel đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước quyết định của Chính phủ Anh về việc hạn chế sự tham gia của các đại diện chính phủ và quân đội Israel tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh DSEI 2025, dự kiến diễn ra tại London từ ngày 9-12/9.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel chỉ trích đây là hành động phân biệt đối xử có chủ ý và tuyên bố sẽ rút khỏi triển lãm, không thiết lập gian hàng quốc gia.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc phòng Israel vẫn được tự do tham gia và sẽ nhận được hỗ trợ đầy đủ từ Bộ Quốc phòng.

Phía Israel nhấn mạnh quyết định của Anh là không phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh Israel đang đối mặt với các mối đe dọa từ các phần tử cực đoan Hồi giáo và tổ chức khủng bố - những thế lực cũng đang đe dọa phương Tây và các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo họ, động thái này vô tình tiếp tay cho chủ nghĩa cực đoan và đưa yếu tố chính trị vào một sự kiện mang tính chuyên môn.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết nước này đang tích cực làm việc với Israel và Mỹ để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Cairo khẳng định việc phóng thích con tin chỉ có thể thực hiện thông qua một thỏa thuận ngừng bắn, dựa trên khuôn khổ do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đề xuất.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani tại thành phố Alamein, ông Abdelatty tái khẳng định cam kết của Ai Cập và Qatar trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Đề xuất mới nhất bao gồm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, được Hamas chấp thuận tuần trước.

Thỏa thuận này được thiết kế nhằm mở đường cho một giải pháp toàn diện, chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và đặt nền móng cho giai đoạn hậu chiến./.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo giai đoạn nguy hiểm mới trong cuộc chiến Gaza Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo về những hậu quả thảm khốc, khi hàng trăm nghìn thường dân vốn đã kiệt quệ và bị tổn thương sẽ lại phải chạy nạn một lần nữa.