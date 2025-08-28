Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel chuẩn bị đợt sơ tán mới tại Gaza

Truyền thông ở khu vực Trung Đông đưa tin Israel đang chuẩn bị tiến hành một đợt sơ tán mới tại thành phố Gaza, một bước đi thường được xem là để mở đường tiến hành một chiến dịch quân sự mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/8 xác nhận đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở vùng ngoại ô thành phố Gaza và cho biết cuộc sơ tán quy mô lớn của dân thường tại đây là "không thể tránh khỏi."

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Israel đẩy mạnh kế hoạch chiếm đóng toàn bộ thành phố - thành trì cuối cùng còn lại của Hamas.

Phát ngôn viên IDF, Đại tá Avichay Adraee, cho biết quân đội đang chuẩn bị khu trại tị nạn, trung tâm phân phối viện trợ và cơ sở hạ tầng cấp nước tại khu vực phía Nam Dải Gaza để tiếp nhận dòng người di tản.

Ông bác bỏ thông tin cho rằng khu vực phía Nam không còn đủ chỗ, khẳng định nhiều khu vực rộng lớn như Al-Mawasi vẫn còn trống và sẵn sàng tiếp nhận người dân.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị triển khai chiến dịch chiếm đóng thành phố Gaza, bất chấp các lời kêu gọi ngừng bắn và cảnh báo từ quốc tế.

Phát biểu trên truyền hình Mỹ, Đại sứ Israel tại Mỹ, ông Yechiel Leiter cho biết các đề xuất ngừng bắn với Hamas "đang được xem xét," song nhấn mạnh Israel sẽ không chấp nhận chấm dứt chiến sự chừng nào Hamas chưa đầu hàng hoặc bị xóa sổ hoàn toàn.

Ông Leiter cũng bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận trao đổi con tin theo từng giai đoạn sẽ khiến những con tin chưa được thả "gần như không còn cơ hội sống sót".

Trong 24 giờ qua, IDF xác nhận đã tấn công nhiều vị trí cố thủ còn lại của Hamas tại thành phố Gaza và Jabalia, phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng cả trên mặt đất và trong hệ thống đường hầm.

Các tổ chức viện trợ quốc tế cảnh báo một chiến dịch quân sự mở rộng của Israel có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, nơi phần lớn trong số hơn 2 triệu cư dân đã buộc phải di dời, các khu dân cư hư hại nghiêm trọng và tình trạng thiếu lương thực vẫn diễn ra.

Trong khi đó, ngày 27/8, các quan chức Mỹ và Israel đã tiến hành cuộc gặp tại Washington nhằm thảo luận cách thức giải quyết xung đột tại Dải Gaza cũng như tương lai của dải đất ven Địa Trung Hải này sau khi xung đột chấm dứt.

Tuy nhiên, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel đang tiếp tục chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza, đồng thời thông báo cuộc sơ tán quy mô lớn của dân thường tại đây là "không thể tránh khỏi.”

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Israel Gideon Saar đã trao đổi cách thức giải quyết xung đột ở Gaza cũng như chuẩn bị cho phiên họp tháng 9 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó tập trung vào nỗ lực giải quyết xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Gaza.

Ngoài ra, hai quan chức cũng trao đổi về hợp tác an ninh khu vực, liên quan đến tình hình ở Liban và Syria. Tại cuộc gặp, ông Rubio tái khẳng định cam kết “vững chắc” của Mỹ đối với an ninh của Israel.

Một tuyên bố tương tự từ Đại sứ quán Israel tại Washington cho biết các bên đã thảo luận “các thách thức và cơ hội ở Trung Đông”, bao gồm tình hình an ninh khu vực, xung đột tại Gaza, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm lợi ích và quan điểm của Israel trên trường quốc tế.

Trả lời Fox News ngày 26/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp riêng để bàn về kế hoạch “toàn diện” cho giai đoạn hậu xung đột tại Gaza, song ông Witkoff không cung cấp chi tiết về cuộc họp.

Đặc phái viên này nhấn mạnh quan điểm chính thức của Mỹ là các vấn đề liên quan đến con tin do Hamas giữ không nên tiếp tục là nội dung đàm phán, đồng thời cho rằng các cuộc thảo luận nên tập trung vào tương lai của Gaza và cách tiếp cận với Hamas trong bối cảnh hiện nay./.



