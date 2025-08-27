Chính phủ Anh hỗ trợ sinh viên Gaza du học với học bổng

Chính phủ Anh vừa phê duyệt kế hoạch cấp phép nhập cảnh cho khoảng 40 sinh viên đến từ Dải Gaza trong những tuần tới để theo học các chương trình đại học tại Anh theo diện học bổng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ giáo dục cho thanh niên Palestine giữa bối cảnh xung đột.



Theo phóng viên TTXVN tại London, trong số sinh viên trên, có 9 người sẽ được hỗ trợ rời Gaza để theo học chương trình học bổng Chevening, một sáng kiến do Chính phủ Anh tài trợ dành cho sinh viên quốc tế theo học thạc sỹ trong 1 năm.

Ngoài ra, khoảng 30 sinh viên khác nhận được học bổng toàn phần từ các tổ chức tư nhân cũng đã được Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện để họ nhập cảnh và học tập tại Anh.



Đây sẽ là nhóm sinh viên đầu tiên rời Gaza để du học tại Anh kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát vào năm 2023. Tuy nhiên, việc rời khỏi Gaza vẫn cần sự chấp thuận của Israel đối với từng trường hợp cụ thể.



Đây sẽ là nhóm sinh viên đầu tiên rời Gaza để du học tại Anh kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, quá trình di chuyển ra khỏi Gaza vẫn cần sự chấp thuận từng trường hợp từ phía Israel, đồng thời phụ thuộc vào nhiều yếu tố hậu cần và an ninh.

Các sinh viên dự kiến sẽ được đưa đến một quốc gia thứ ba trong khu vực để thực hiện kiểm tra sinh trắc học thị thực, trước khi có thể đặt chân đến Anh.



Một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Anh mô tả kế hoạch này là "phức tạp và đầy thách thức," song nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Cooper đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho các sinh viên đến từ vùng xung đột.



Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông Anh đưa tin rằng 9 sinh viên nhận học bổng Chevening đã nhận được xác nhận về chương trình học của mình.

Đây là kết quả của nhiều tháng vận động từ các chính trị gia, giới học giả và nhiều cá nhân khác nhằm hỗ trợ hơn 80 sinh viên Palestine đã nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học tại Anh trong năm nay. Dù vậy, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa thể được cấp học bổng hoặc gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.



Chính phủ Anh cũng đang lên kế hoạch sơ tán một nhóm trẻ em bị bệnh nặng và bị thương từ Gaza sang Anh để điều trị y tế trong thời gian tới. Trong khi đó, các quốc gia như Italy, Ireland và Pháp cũng đã triển khai các chương trình hỗ trợ tương tự. Tuy nhiên, phía Pháp đã tạm dừng chương trình này sau khi một sinh viên Palestine bị cáo buộc có phát ngôn bài Do Thái trên mạng./.

Anh, Pháp và Canada ra điều kiện công nhận Nhà nước Palestine Các điều kiện đặt ra bao gồm tại Bờ Tây phải có một cơ quan nghị viện hoạt động, các cuộc bầu cử tự do và công bằng được tổ chức dẫn đến cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.