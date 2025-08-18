Nhiều gia đình Palestine bắt đầu di dời khỏi thành phố Gaza

Báo Jerusalem Post ngày 18/8 đưa tin do lo sợ cuộc tấn công tổng lực của Israel có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều gia đình Palestine đã bắt đầu rời khỏi các khu vực phía Đông Thành phố Gaza - hiện đang hứng chịu các đợt oanh tạc không ngừng từ phía Israel - để di chuyển về phía Tây, và một số đang xem xét sơ tán xa hơn về phía Nam.

Kế hoạch của Israel nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza đã làm dấy lên lo ngại cả trong và ngoài nước.

Tại Israel, hàng trăm người dân đã xuống đường biểu tình - được xem là một trong những cuộc xuống đường lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ - kêu gọi đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và giải cứu các con tin còn lại đang bị các tay súng Palestine giam giữ tại Gaza.

Tại Thành phố Gaza, nhiều người dân Palestine cũng đã kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình trong thời gian tới để yêu cầu chấm dứt cuộc chiến - vốn đã tàn phá phần lớn vùng lãnh thổ này và gây ra thảm họa nhân đạo - đồng thời thúc giục Hamas tăng cường đàm phán nhằm ngăn chặn chiến dịch tấn công trên bộ của Israel./.

