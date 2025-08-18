Anh khởi động việc đưa trẻ ở Gaza đến nước này để điều trị y tế

Trong những tuần tới, khoảng 30-50 trẻ em Palestine bị thương hoặc mắc bệnh nặng sẽ được sơ tán từ Dải Gaza sang Anh để điều trị.

Đây sẽ là nhóm trẻ em đầu tiên đến Anh theo chương trình của chính phủ nước này, được triển khai với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế Anh và do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối.

Trước đó, một số trẻ em ở Gaza đã được đưa sang Anh điều trị thông qua sáng kiến của tổ chức phi chính phủ Project Pure Hope.

Các em được tiếp nhận theo chương trình của chính phủ sẽ được điều trị trong hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Danh sách bệnh nhi do các bác sỹ tại cơ quan y tế ở Dải Gaza lập, sau đó các em cùng người thân sẽ được chuyển qua một quốc gia thứ ba trước khi đến Anh.

Bộ Nội vụ Anh cho biết việc kiểm tra sinh trắc học sẽ được tiến hành đối với cả trẻ em và người chăm sóc trước khi nhập cảnh.

Do khó khăn trong việc đưa bệnh nhân trở lại Gaza, một số trường hợp có thể sẽ được xem xét đưa vào hệ thống tị nạn sau khi hoàn tất quá trình điều trị.

Động thái này được đưa ra sau khi 96 nghị sỹ thuộc nhiều đảng phái tại Anh tuần trước gửi thư kêu gọi chính phủ khẩn cấp tiếp nhận trẻ em bị thương và mắc bệnh nặng từ Gaza, trong bối cảnh hệ thống y tế tại đây gần như tê liệt.

Kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát, Anh đã hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân bị thương tại các bệnh viện trong khu vực và hợp tác với Jordan thả hàng viện trợ nhân đạo bằng đường không vào vùng lãnh thổ này.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khoảng 50.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023.

Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng, với báo cáo tháng trước cho rằng “kịch bản tồi tệ nhất” về nạn đói đang hiện hữu tại Gaza./.

Xung đột Hamas-Israel: OCHA nêu bật tình cảnh khó khăn của trẻ em ở Gaza Báo cáo của OCHA mô tả một bức tranh đáng lo ngại về điều kiện sống tại Gaza, nơi hệ thống y tế đã kiệt quệ nay phải đối mặt với lượng lớn trẻ em nhập viện vì suy dinh dưỡng.