Xung đột Hamas-Israel: Thủ tướng Israel công bố kế hoạch hậu chiến cho Dải Gaza

Tối 10/8 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức hai cuộc họp báo, trong bối cảnh chính phủ nước này vấp phải chỉ trích từ cả trong nước và quốc tế liên quan đến quyết định của Nội các An ninh về việc mở rộng chiến dịch quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại thành phố Gaza.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tại cuộc họp báo với truyền thông quốc tế ở Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu khẳng định kế hoạch mới tại thành phố Gaza, vừa được Nội các An ninh phê duyệt, là “con đường tốt nhất và nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến” với phong trào Hồi giáo Hamas.

Ông Netanyahu cũng tuyên bố Israel không có ý định chiếm đóng Dải Gaza trong kế hoạch quân sự mới được thông qua nhằm kiểm soát thành phố Gaza, mà mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn các tay súng Hamas và đảm bảo “trách nhiệm an ninh tối cao.”



Phác thảo tầm nhìn hậu chiến tại Gaza, Thủ tướng Israel cho biết: “Gaza sẽ được phi quân sự hóa. Israel sẽ giữ quyền kiểm soát an ninh tối cao. Một vùng an ninh sẽ được thiết lập dọc biên giới Gaza-Israel nhằm ngăn chặn các vụ xâm nhập trong tương lai. Một chính quyền dân sự sẽ được thành lập tại Gaza, sẵn sàng chung sống hòa bình với Israel. Đó là kế hoạch của chúng tôi cho 'ngày hậu Hamas'.”



Ông Netanyahu cũng nêu rõ 5 nguyên tắc chính để kết thúc chiến tranh tại Gaza: “Thứ nhất, Hamas bị giải giáp. Thứ hai, toàn bộ con tin được trả tự do. Thứ ba, Gaza được phi quân sự hóa. Thứ tư, Israel nắm quyền kiểm soát an ninh tối cao. Và thứ năm, một chính quyền dân sự phi Israel, hòa bình sẽ điều hành Gaza.”



Thủ tướng Israel tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không cho phép Hamas tái kiểm soát Gaza. An ninh phải nằm trong tay Israel, còn quản lý dân sự sẽ do một cơ quan quốc tế hoặc khu vực đảm nhận.”



Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh rằng Chính quyền Palestine (PA) không phải là “lựa chọn phù hợp,” như ông đã khẳng định nhiều lần kể từ khi chiến sự nổ ra với Hamas.

Ông tuyên bố: “Đó là kế hoạch của chúng tôi. Với việc Hamas kiên quyết không hạ vũ khí, Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn tất nhiệm vụ, xóa sổ hoàn toàn Hamas.”



Phát biểu của ông Netanyahu diễn ra sau khi hàng chục nghìn người xuống đường ở Tel Aviv để kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo kế hoạch của Chính phủ Israel sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Gaza và có thể đe dọa tính mạng con tin Israel còn bị Hamas giam giữ.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cũng kêu gọi Israel lập tức hủy bỏ kế hoạch trên, nhấn mạnh “việc tiếp quản quân sự toàn bộ Dải Gaza bị chiếm đóng phải dừng lại ngay lập tức.”



Tất cả các lực lượng chính trị chủ chốt của Palestine đều lên án mạnh mẽ. Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas gọi đây là một “tội ác hoàn toàn”, dẫn đến “thảm họa nhân đạo chưa từng có.”



Hamas cảnh báo động thái này sẽ “đặt dấu chấm hết” cho số phận con tin Israel còn sống, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu “hy sinh” họ. Trong khi đó, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) cho rằng đây là “chương mới trong cuộc chiến hủy diệt”, kêu gọi các quốc gia Arab và phương Tây can thiệp để ngăn leo thang./.

