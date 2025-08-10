Xung đột Hamas-Israel: Thân nhân con tin Israel phát động tổng đình công

Ngày 10/8, các gia đình có người thân bị bắt làm con tin tại Dải Gaza, cùng với thân nhân của các nạn nhân trong vụ tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023, đã thông báo phát động cuộc tổng đình công toàn quốc vào ngày 17/8 tới nhằm phản đối quyết định của Nội các An ninh về việc chiếm đóng thành phố Gaza - một kế hoạch mà họ cho là "đe dọa nghiêm trọng" đến tính mạng của con tin và binh sỹ Israel.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu trong cuộc họp báo trước trụ sở Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Tel Aviv, đại diện các gia đình thuộc "Hội đồng tháng Mười" nhấn mạnh rằng hành động đình công sẽ là lời kêu gọi khẩn thiết gửi đến chính phủ nhằm phản đối chính sách quân sự mới mà họ lo ngại sẽ phá vỡ mọi nỗ lực đàm phán đưa các con tin trở về.

Cuộc đình công dự kiến sẽ có sự tham gia rộng rãi của các công ty tư nhân, các tổ chức xã hội và các công đoàn lao động.



Ông Yaniv Levi, đại diện của Histadrut - Tổng liên đoàn lao động quốc gia Israel - cho biết lãnh đạo công đoàn sẽ có cuộc gặp với các gia đình con tin vào ngày 1/8 tới để bàn thảo về các hành động tiếp theo.



Trước đó vào tháng 7/2024, Chủ tịch Histadrut, Arnon Bar-David từng công khai ủng hộ một cuộc tuần hành do gia đình con tin tổ chức và kêu gọi công chúng Israel tham gia. Ông cũng cam kết cung cấp nguồn lực và cử một đội ngũ cấp cao hỗ trợ công tác tổ chức.



Đêm 7/8 rạng sáng 8/8 vừa qua, Nội các An ninh Israel đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chiếm đóng thành phố Gaza, đồng thời xác lập 5 nguyên tắc cho việc kết thúc cuộc chiến, bao gồm giải giáp Hamas, yêu cầu nhóm vũ trang này trả tự do cho toàn bộ con tin, phi quân sự hóa hoàn toàn Dải Gaza, Israel duy trì kiểm soát an ninh tại Gaza, thành lập một chính quyền dân sự không nằm dưới sự kiểm soát của Hamas hoặc Chính quyền Palestine (PA).

Tuy nhiên, kế hoạch này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía gia đình con tin và các nhân vật đối lập trong chính trường Israel, những người cho rằng đó là "thảm họa chính sách" sẽ đẩy các con tin còn lại vào tình thế nguy hiểm hơn.



Cũng liên quan đến quyết định của Nội các An ninh Israel về chiếm đóng thành phố Gaza, Thiếu tướng Giora Eiland, cựu Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Israel, đã chỉ trích chính phủ vì không có chiến lược rõ ràng đối với Dải Gaza, cảnh báo rằng sự mâu thuẫn giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và IDF đang làm suy yếu vị thế của Israel và đe dọa các kết quả chiến lược.



Phát biểu trên đài 103FM, Tướng Eiland - người từng đứng đầu NSC trong thời kỳ Israel rút quân khỏi Gaza năm 2005 - cho biết quyết định mới nhất của Nội các về Gaza là “chưa từng có tiền lệ” về mức độ mơ hồ.

Ông nhấn mạnh: "Ngay cả những người đã thông qua quyết định cũng không thực sự biết mình đã quyết định điều gì. Điều đó phản ánh sự hỗn loạn lớn mà Israel đang rơi vào.”

Theo ông Eiland, Chính phủ Israel cũng phải thừa nhận rằng dù đã gây thiệt hại nặng nề cho Hamas về mặt quân sự, nhưng các mục tiêu lớn vẫn chưa đạt được.



Dự kiến, vào lúc 16h30 ngày 10/8 (giờ Israel, tức 20h30 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Netanyahu sẽ tổ chức họp báo với giới truyền thông quốc tế tại Jerusalem.

Cuộc họp báo đánh dấu lần đầu tiên ông gặp gỡ báo chí quốc tế sau quyết định của Nội các An ninh về việc mở rộng chiến dịch quân sự ở Dải Gaza và giành quyền kiểm soát thành phố Gaza./.

