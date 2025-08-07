Hamas kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel chiếm đóng Gaza

Đại diện phong trào Hamas tại Iran Khaled al-Qaddoumi ngày 7/8 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn Israel mở rộng hoạt động tại Dải Gaza và chiếm toàn bộ vùng đất này.

Ông al-Qaddoumi cho biết: "Hôm nay, thế giới phải ủng hộ những người dân bị áp bức của chúng tôi và sử dụng các công cụ hiệu quả để ngăn chặn (Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu và bè lũ của ông ta tiếp tục phạm tội ác chiến tranh chống lại người dân chúng tôi, những tội ác đã làm trầm trọng thêm nạn đói và khiến trẻ em và gia đình chúng tôi chết đói... Ngay cả giới lãnh đạo quân sự Israel, được Netanyahu hậu thuẫn, cũng phản đối những ý tưởng điên rồ như xâm lược Dải Gaza.”

Đồng thời, đại diện Hamas cũng cáo buộc Israel không muốn nối lại đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn.

Bên cạnh đó, ông al-Qaddoumi kêu gọi Israel mở các trạm kiểm soát, cho phép viện trợ nhân đạo đầy đủ vào Gaza theo luật pháp quốc tế và không cần mặc cả chính trị.

Trước đó một ngày, truyền thông Israel đồng loạt đưa tin giới lãnh đạo chính trị ở Israel đang nghiêng về phương án chiếm toàn bộ Dải Gaza.

Phía Israel cho rằng các cuộc đàm phán về việc thả con tin đã gặp trở ngại và không có giải pháp thay thế nào ngoài giải pháp quân sự.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết giới lãnh đạo quân sự nước này, bao gồm cả Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel Eyal Zamir, đã phản đối động thái này.

Nội các an ninh trong ngày 7/8 sẽ họp để thảo luận về việc giành quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với toàn bộ Dải Gaza./.

Nội bộ Israel bị chia rẽ liên quan đến kế hoạch chiếm đóng Gaza Trước cuộc họp nội các mang tính quyết định, nhiều ý kiến phản đối trong và ngoài chính trường Israel cho rằng chiến dịch chiếm đóng phần còn lại của Gaza có thể gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.