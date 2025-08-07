Hamas kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel chiếm đóng Gaza

Thế giới

Đại diện Hamas tại Iran kêu gọi quốc tế hành động mạnh mẽ để ngăn chặn kế hoạch mở rộng chiếm đóng Dải Gaza của Israel, đồng thời cáo buộc Tel Aviv ngăn cản thỏa thuận ngừng bắn và viện trợ nhân đạo.

Người dân Palestine tại thị trấn Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 4/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine tại thị trấn Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 4/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại diện phong trào Hamas tại Iran Khaled al-Qaddoumi ngày 7/8 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn Israel mở rộng hoạt động tại Dải Gaza và chiếm toàn bộ vùng đất này.

Ông al-Qaddoumi cho biết: "Hôm nay, thế giới phải ủng hộ những người dân bị áp bức của chúng tôi và sử dụng các công cụ hiệu quả để ngăn chặn (Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu và bè lũ của ông ta tiếp tục phạm tội ác chiến tranh chống lại người dân chúng tôi, những tội ác đã làm trầm trọng thêm nạn đói và khiến trẻ em và gia đình chúng tôi chết đói... Ngay cả giới lãnh đạo quân sự Israel, được Netanyahu hậu thuẫn, cũng phản đối những ý tưởng điên rồ như xâm lược Dải Gaza.”

Đồng thời, đại diện Hamas cũng cáo buộc Israel không muốn nối lại đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn.

Bên cạnh đó, ông al-Qaddoumi kêu gọi Israel mở các trạm kiểm soát, cho phép viện trợ nhân đạo đầy đủ vào Gaza theo luật pháp quốc tế và không cần mặc cả chính trị.

Trước đó một ngày, truyền thông Israel đồng loạt đưa tin giới lãnh đạo chính trị ở Israel đang nghiêng về phương án chiếm toàn bộ Dải Gaza.

Phía Israel cho rằng các cuộc đàm phán về việc thả con tin đã gặp trở ngại và không có giải pháp thay thế nào ngoài giải pháp quân sự.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết giới lãnh đạo quân sự nước này, bao gồm cả Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel Eyal Zamir, đã phản đối động thái này.

Nội các an ninh trong ngày 7/8 sẽ họp để thảo luận về việc giành quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với toàn bộ Dải Gaza./.

