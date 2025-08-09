Palestine kêu gọi quốc tế ngăn chặn kế hoạch Israel kiểm soát thành phố Gaza

Văn phòng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 8/8 cho biết sau quyết định của Nội các An ninh Israel phê duyệt kế hoạch nhằm kiểm soát thành phố Gaza, Chính quyền Palestine (PA) sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động khẩn cấp và mang tính ràng buộc để ngăn chặn kế hoạch này.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Palestine, PA cũng kêu gọi tổ chức các cuộc họp khẩn cấp của Liên đoàn Arab (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) để phối hợp lập trường thống nhất của các quốc gia Arab-Hồi giáo và cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ người dân Palestine.

Tổng thống Abbas đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để ngăn chặn Israel thực hiện quyết định mở rộng kiểm soát tại thành phố Gaza, đồng thời hối thúc nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện lời hứa chấm dứt tình trạng xung đột và hướng tới hòa bình lâu dài.

Phát biểu tại Liên hợp quốc, Đặc phái viên Palestine Riyad Mansour cho hay Tổng thống Abbas đang liên lạc với các nhà lãnh đạo thế giới để tránh "những thảm họa tiếp theo" sau 22 tháng xung đột tiếp diễn tại Gaza.

Liên hợp quốc và các nước Arab lên án quyết định của Israel

Về phía Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres cho rằng kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel là một "sự leo thang nguy hiểm," có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình cảnh của người dân Palestine.

Người phát ngôn của ông Guterres tuyên bố: "Tổng Thư ký hết sức lo ngại trước quyết định của Chính phủ Israel về việc ‘kiểm soát thành phố Gaza.’ Đây là một bước leo thang nguy hiểm và có thể làm trầm trọng thêm những hậu quả thảm khốc đối với hàng triệu người Palestine."

Cùng ngày, Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã lên án việc Nội các Israel phê chuẩn kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng quyết định trên của Israel sẽ củng cố sự hiện diện của nước này tại các vùng lãnh thổ Palestine, tác động tiêu cực đến đời sống của người Palestine, làm suy giảm quyền tự quyết và nỗ lực thành lập một nhà nước độc lập, cũng như ảnh hưởng tới tiến trình hiện thực hóa mục tiêu quốc gia của người Palestine.

Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh việc Nội các Israel phê chuẩn kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Ai Cập tái khẳng định rằng các chính sách của Israel với người Palestine hiện nay sẽ chỉ làm gia tăng xung đột, leo thang căng thẳng khu vực và khiến chủ nghĩa cực đoan lan rộng.

Cairo kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an và tất cả các bên liên quan, đảm nhận trách nhiệm chính trị, pháp lý và đạo đức bằng cách hành động khẩn cấp để ngăn chặn chính sách của Israel.

Ai Cập cảnh báo những hành động như vậy làm suy yếu triển vọng hòa bình và gây nguy hiểm cho tính khả thi của giải pháp hai nhà nước.

Saudi Arabia cũng lên án mạnh mẽ kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel, gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cảnh báo những hành động này làm gia tăng bất ổn khu vực, xói mòn khuôn khổ hòa bình toàn cầu, đồng thời khẳng định người dân Palestine có quyền hợp pháp đối với vùng đất của họ.

Riyadh kêu gọi phản ứng toàn cầu ngay lập tức, hối thúc các quốc gia áp đặt biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Israel và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

UAE cũng lên án kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát thành phố Gaza và cảnh báo rằng quyết định này sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh nước này phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm cưỡng ép di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

UAE tái khẳng định lập trường lịch sử và kiên định trong việc bảo vệ các quyền của người Palestine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp chính trị để giải quyết xung đột.

Cũng trong ngày 8/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng mục tiêu của Israel tại Dải Gaza không phải là duy trì sự kiểm soát khu vực, mà là chấm dứt sự kiểm soát của phong trào Hồi giáo Hamas và tạo điều kiện để một chính quyền mới được thành lập tại đây.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel trên nền tảng mạng xã hội X, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Netanyahu cũng bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Berlin về việc tạm ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel.

Nội các an ninh Israel đã phê chuẩn kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu để Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát thành phố Gaza ở phía Bắc Dải Gaza, mà một số ý kiến phản đối cho rằng sẽ góp phần buộc dân cư Palestine di dời về phía Nam vùng đất này.

Xung đột tại Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 61.000 người Palestine và khiến hơn 130.000 người khác bị thương. Hơn 2 triệu người dân Gaza đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng do lệnh phong tỏa của Israel đối với dải đất này./.

