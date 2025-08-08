Bỉ triệu Đại sứ Israel kêu gọi đảo ngược kế hoạch chiếm Gaza

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot ngày 8/8 đã triệu Đại sứ Israel liên quan đến hoạch của Tel Aviv chiếm đóng thành phố Gaza và giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza.



Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Bỉ “bày tỏ lập trường phản đối hoàn toàn quyết định này, cũng như việc tiếp tục chính sách thuộc địa hóa và ý đồ sáp nhập khu Bờ Tây.” Bỉ tuyên bố “kiên quyết vận động” để Israel đảo ngược quyết định này.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng cho rằng quyết định của Israel là sai lầm và cần phải lập tức được đảo ngược.



Trước đó, Nội các Chính trị-An ninh của Israel sáng 8/8 đã thông qua kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự, tiến tới kiểm soát thành phố Gaza, bất chấp làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước./.

