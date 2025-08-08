Thế giới

Trung Đông

Bỉ triệu Đại sứ Israel kêu gọi đảo ngược kế hoạch chiếm Gaza

Bỉ và Đan Mạch lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch mở rộng chiến dịch của Israel tại Gaza, kêu gọi đảo ngược quyết định và giữ vững hòa bình.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot ngày 8/8 đã triệu Đại sứ Israel liên quan đến hoạch của Tel Aviv chiếm đóng thành phố Gaza và giành quyền kiểm soát toàn bộ Dải Gaza.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Bỉ “bày tỏ lập trường phản đối hoàn toàn quyết định này, cũng như việc tiếp tục chính sách thuộc địa hóa và ý đồ sáp nhập khu Bờ Tây.” Bỉ tuyên bố “kiên quyết vận động” để Israel đảo ngược quyết định này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng cho rằng quyết định của Israel là sai lầm và cần phải lập tức được đảo ngược.

Trước đó, Nội các Chính trị-An ninh của Israel sáng 8/8 đã thông qua kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự, tiến tới kiểm soát thành phố Gaza, bất chấp làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)
#Israel #Gaza #Bỉ #Đan Mạch #chiếm Gaza #đảo ngược kế hoạch
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran tiếp tục cải tổ bộ máy an ninh quốc gia

Iran tiến hành cải tổ sâu rộng bộ máy an ninh sau xung đột với Israel, theo đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Ali Larijani làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Tổng Tư lệnh quân đội Iran - Trung tướng Amir Hatami. (Nguồn: Iranian Army)

Iran cảnh báo nguy cơ tái xung đột với Israel

Tổng Tư lệnh quân đội Iran, Trung tướng Amir Hatami khẳng định lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran “vẫn vững vàng và luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động."

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận “Great Prophet 19” tại tỉnh Kermanshah. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran thành lập Hội đồng Phòng vệ Quốc gia mới

Hơn 1 tháng sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phê chuẩn việc thành lập Hội đồng Phòng vệ Quốc gia mới.

Lực lượng an ninh Syria tiến vào thành phố Sweida ở miền nam nước này. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực tái bùng phát tại miền Nam Syria

Các nhóm vũ trang đã tấn công lực lượng an ninh nội địa Syria tại tỉnh Sweida, miền Nam nước này, khiến ít nhất một nhân viên thiệt mạng và một số người khác bị thương.