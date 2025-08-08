Thế giới

Trung Đông

Liên hợp quốc, Trung Quốc yêu cầu Israel dừng kế hoạch kiểm soát Gaza

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Cao ủy Nhân quyền LHQ bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước kế hoạch của Israel kiểm soát thành phố Gaza, kêu gọi nước này “ngay lập tức chấm dứt các hành động nguy hiểm.”

Xe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
AFP đưa tin Trung Quốc ngày 8/8 bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước kế hoạch của Israel kiểm soát thành phố Gaza, kêu gọi nước này “ngay lập tức chấm dứt các hành động nguy hiểm.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: “Gaza thuộc về người dân Palestine và là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine."

Cùng ngày tại Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk tuyên bố “kế hoạch của Chính phủ Israel về việc tiếp quản quân sự toàn bộ Dải Gaza bị chiếm đóng cần phải bị chấm dứt ngay lập tức."

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kế hoạch nhằm “đánh bại” Hamas này bao gồm việc quân đội Israel “chuẩn bị kiểm soát Thành phố Gaza đồng thời phân phát viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài các khu vực giao tranh."

Ông Turk nhận định kế hoạch này “đi ngược lại phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng càng sớm càng tốt, đi ngược lại giải pháp hai nhà nước đã được thống nhất và quyền tự quyết của người Palestine.”

Ông kêu gọi Israel cho phép “dòng viện trợ nhân đạo đầy đủ, không bị cản trở,” các nhóm vũ trang Palestine phải vô điều kiện trả tự do cho con tin và Israel cũng phải trả tự do cho “những người Palestine bị giam giữ tùy tiện”./.

(Vietnam+)
#Gaza #Liên hợp quốc
