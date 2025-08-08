Nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/8 cho biết Nội các an ninh nước này đã phê chuẩn kế hoạch của thủ tướng Netanyahu để Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát thành phố Gaza ở phía Bắc Dải Gaza.



Theo thông báo của văn phòng trên, Israel sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ngoài các vùng giao tranh. Ngoài ra, đa số thành viên Nội các an ninh cũng ủng hộ 5 nguyên tắc mà Israel sẽ đưa ra để kết thúc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas, gồm giải giáp Hamas; trao trả 50 con tin còn lại, trong đó có khoảng 20 người được Israel cho là vẫn sống; Dải Gaza sẽ được phi quân sự sau xung đột; Israel duy trì kiểm soát an ninh đối với Gaza; và thành lập một chính quyền dân sự thay thế, không phải Hamas hay Chính quyền Palestine (PA).



Hai nguồn tin Chính phủ Israel cho biết mọi nghị quyết của Nội các an ninh đều cần được toàn thể Nội các phê chuẩn và phiên họp này dự kiến diễn ra sớm nhất vào ngày 10/8.



Thông báo chỉ đề cập đến việc kiểm soát thành phố Gaza, mà không phải toàn bộ Dải Gaza như tuyên bố trước đó của Thủ tướng Netanyahu.



Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News của Mỹ, được phát sóng ngày 7/8, ông Netanyahu cho biết nước này có ý định kiểm soát toàn bộ Dải Daza về mặt quân sự, song không duy trì quản lý hành chính lâu dài tại vùng lãnh thổ này.

Theo ông, Israel muốn thiết lập “vành đai an ninh” và sẽ bàn giao Dải Gaza cho “lực lượng Arập” quản lý, nhưng không nêu rõ quốc gia Arập nào sẽ tham gia.

Hiện chưa rõ ông Netanyahu định thực hiện một chiến dịch ngắn hạn nhằm tiêu diệt Hamas và giải phóng con tin hay một cuộc chiếm đóng lâu dài.

Israel nhiều lần khẳng định mục tiêu trọng tâm là giải giáp hoàn toàn Hamas và triệt tiêu năng lực cầm quyền của nhóm này ở Gaza cùng với mục tiêu giải cứu con tin người Israel.



Israel từng kiểm soát Dải Gaza từ năm 1967 cho tới khi đơn phương rút quân vào năm 2005. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì quyền kiểm soát biên giới, không phận và các dịch vụ thiết yếu của dải Gaza.



Phản ứng trước tuyên bố ý định trên, Phong trào Hamas ở Dải Gaza cho rằng kế hoạch kiểm soát toàn bộ Gaza đi ngược lại tiến trình đàm phán vốn đang rơi vào bế tắc.

Vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất giữa Hamas và Israel do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian đã bắt đầu từ ngày 6/7 vừa qua. Dù các cuộc đàm phán đã ghi nhận một số tiến triển nhất định, nhưng Israel và Hamas vẫn bất đồng về một số vấn đề then chốt.

Theo các nguồn tin trên, Hamas sẽ chỉ quay lại bàn đàm phán để thảo luận các điều khoản và chi tiết của một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, cũng như đảm bảo việc Israel rút quân khỏi dải đất ven Địa Trung Hải này.



Cùng ngày 7/8, Bộ trưởng Tài chính Israel, ông Bezalel Smotrich, thông báo kế hoạch tái lập khu định cư Sa-Nur ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Chính quyền Palestine phản đối động thái này, coi đây là bước đi nhằm củng cố việc sáp nhập dần Bờ Tây, đe dọa giải pháp hai nhà nước.

Israel chiếm đóng Bờ Tây vào năm 1967, kể từ đó đã thành lập các khu định cư tại đây, vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp.



Liên quan đến tình hình thực địa ở Gaza, quân đội Israel ngày 7/8 thông báo đã đánh chặn một quả rocket phóng từ dải đất ven Địa Trung Hải này, chỉ vài giờ trước cuộc họp nói trên của Nội các an ninh.

Rocket đã kích hoạt còi báo động tại cộng đồng Nir Am ở phía Nam Israel và gần với Dải Gaza, nhưng không gây thương vong./.

