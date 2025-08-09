Thế giới

Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối mạnh mẽ kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel

Trong một tuyên bố chung ngày 8/8, các ngoại trưởng của Italy, Australia, Đức, New Zealand và Anh bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel.

Hôm 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề cập tới việc cân nhắc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, bao gồm cả những khu vực được cho là nơi Hamas đang giam giữ các con tin Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Kế hoạch của Israel kiểm soát thành phố Gaza đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Một tuyên bố chung từ các ngoại trưởng của Italy, Australia, Đức, New Zealand và Anh vào ngày 8/8 đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với kế hoạch này.

Các ngoại trưởng cho rằng chiến dịch quân sự này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo thảm khốc, gây nguy hiểm đến tính mạng của con tin và làm tăng nguy cơ sơ tán hàng loạt dân thường.

Ngoại trưởng các nước này nhấn mạnh kế hoạch của Israel có nguy cơ vi phạm luật nhân đạo quốc tế và khẳng định bất kỳ nỗ lực sáp nhập hoặc mở rộng khu định cư nào cũng vi phạm luật pháp quốc tế.

Cùng với việc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, các quốc gia nói trên cũng cam kết ủng hộ giải pháp hai Nhà nước và yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn Hamas, loại bỏ nhóm này khỏi mọi hình thức quản lý tại Dải Gaza.

Trong một diễn biến khác, các quốc gia Arab và Hồi giáo cũng đã phản đối kế hoạch của Israel. Khoảng 20 quốc gia, trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ… đã ra tuyên bố chung coi kế hoạch của Israel là một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập, đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cần đoàn kết và huy động cộng đồng quốc tế để chống lại kế hoạch này.

Iran cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, kêu gọi Liên hợp quốc và các chính phủ khác hành động để ngăn chặn hành động của Israel.

Trước đó, sáng 8/8, Nội các An ninh Israel đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm kiểm soát toàn bộ thành phố Gaza./.

